К 2024 году Вологодская область должна выйти на 100% переработку заготовленной древесины

14.11.2019 [Общество]

В течение ближайших пяти лет лесопромышленный комплекс Вологодской области должен выйти на 100% переработку заготовленной древесины. Такую задачу поставил перед профильными предприятиями губернатор Олег Кувшинников.

«Это задача, которую я ставлю перед всем лесопромышленным комплексом региона. От заготовки леса до топливных брикетов – стопроцентная переработка леса и нулевая утилизация продукции на полигоны ТБО», - приводит слова Кувшинникова сайт правительства Вологодской области.

Заявление было сделано главой региона во время визита на предприятие ООО «Вологодский лес». В 2019 году фирма запустила фанерный комбинат, который построили практически с нуля. Компания выкупила старое помещение домостроительного комбината и восстановила его: сделан ремонт в производственных цехах, модернизирована трансформаторная подстанция, установлены лущильные станки, сушильные камеры, теплогенераторы, прессы, пропарочные бассейны и козловой кран.

Фактический объём инвестиций в проект - около 1,4 млрд. рублей. На сегодняшний день лесопромышленники вышли на производственную мощность в 36 тысяч кубометров фанеры в год.

«Мы производим квадратную фанеру 1525х1525 толщиной от 4 до 30 миллиметров. Рынки сбыта – Россия и Европа. В будущем планируем начать выпускать большеформатную фанеру, более востребованную на рынке», - рассказал директор комбината Николай Баканов.

Отметим, что в 2018 году в регионе было заготовлено 17,7 миллионов кубометров леса и только 75% заготовок было отправлено на полную переработку. В целом, за счёт льгот, полученных по линии Минпромторга, лесопромышленники, за последние годы, смогли увеличить производственные мощности, а область получила более 5 тысяч новых рабочих мест.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: лес, лесозаготовка

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