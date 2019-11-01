В больницах Вологодской области обязанности бухгалтеров переложили на медперсонал

01.11.2019 [Общество]

В Вологодской области из-за централизации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях сократили количество бухгалтеров, и теперь часть медперсонала больниц и поликлиник вынуждены выполнять их функции. Об этом говорили на рабочем совещании комитета по бюджету и налогам в законодательном собрании Вологодской области.

По новым правилам, всю информацию (о начислениях заработной платы, расходах и т. д.) медицинские учреждения теперь должны вносить в единую программу, где в дальнейшем эти данные обрабатываются центральной бухгалтерией. Этим занимаются медицинские работники, в частности, старшие медицинские сестры. 

«Тема централизации учета определена на федеральном и областном уровне, у нас есть постановление Правительства области, в рамках которого мы должны работать. Мы хотим в рамках этого проекта решить самый главный вопрос — выстроить эффективную систему ведения бухгалтерского учета и соблюдения всех федеральных стандартов. Такая же работа ведется во всех федеральных министерствах и ведомствах. Задача на местах — обучить сотрудников работать в специальной программе», — рассказала замгубернатора Валентина Артамонова.

В правительстве области говорят, что бюджетный эффект от внедрения системы должен составить 300 млн рублей — деньги сэкономят на сокращении штата бухгалтеров в учреждениях. Однако проверка Контрольно-счетной палаты Вологодской области показала, что на самом деле экономия проявилась не явно. Медперсонал не справляется с работой в новой программе, и главврачи вынуждены были оставить в штате бухгалтеров, однако эти штатные единицы получили другие названия. Так в больницах начали появляться отделы по аналитике, по внутреннему сопровождению и так далее.

«Давайте посмотрим, что получилось. Многие из этих функций, которые сейчас возлагаются на медсестер, на лечебный персонал, ранее исполняли бухгалтеры, которые были переведены в центральную бухгалтерию. Кто же теперь должен делать инвентаризацию, вести учет материальных ценностей, заниматься налоговой отчетностью? Чтобы выяснить, как работается учреждениям в этих условиях, мы пригласили на встречу главных врачей», — сказал глава комитета по бюджету и налогам ЗСО Андрей Подволоцкий.

Медики говорят, что понимают необходимость введения централизованной бухгалтерии, но просят устранить недостатки системы. По словам главного врача областной больницы № 2 Андрея Пулина, за медучреждениями оставили огромный объем работы по взаимодействию с централизованной бухгалтерией. Учреждения должны готовить контракты, договоры, акты выполненных работ, контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность и так далее. Выполнять эту работу, как прозвучало на встрече, должен не медперсонал, а квалифицированные бухгалтеры.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, в итоге Контрольно-счетной палате провести еще одну проверку, чтобы получить более свежие данные об эффективности централизованной системы.

— Острые вопросы и предложения, которые были озвучены сегодня, вносим в протокол. Предлагаю еще раз собраться, чтобы обсудить, в каком направлении двигаться дальше, — резюмировал Андрей Подволоцкий.

Тэги: бухгалтеры, медицина, здравоохранение

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