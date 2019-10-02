В России хотят создать систему лекарственного страхования за счет отчисления из зарплат

В России планируют создать систему лекарственного страхования за счет дополнительных отчислений из зарплат граждан. Об этом рассказал «Снобу» один из разработчиков системы, профессор МГМУ имени Сеченова Василий Ряженов:

- Сегодня не все россияне после выхода из больницы или посещения поликлиники продолжают назначенное лечение. Они просто не покупают лекарства в аптеке, не хотят платить из своего кармана. Лекарственное страхование эту ситуацию должно исправить. Благодаря ему система здравоохранения сможет отслеживать эффективность лечения пациента.

По его словам, отчисления не превысят двух-трех процентов от зарплаты. Напомним, сейчас работодатели обязаны перечислять в федеральный фонд обязательного медстрахования около пяти процентов от зарплаты каждого сотрудника. Отчисления коснутся также индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, пишет «Сноб».

По оценке Минздрава, потенциальные затраты фонда ОМС составят более 555 миллиардов рублей в год.