В России хотят создать систему лекарственного страхования за счет отчисления из зарплат

02.10.2019 [Общество]

В России планируют создать систему лекарственного страхования за счет дополнительных отчислений из зарплат граждан. Об этом рассказал «Снобу» один из разработчиков системы, профессор МГМУ имени Сеченова Василий Ряженов:

- Сегодня не все россияне после выхода из больницы или посещения поликлиники продолжают назначенное лечение. Они просто не покупают лекарства в аптеке, не хотят платить из своего кармана. Лекарственное страхование эту ситуацию должно исправить. Благодаря ему система здравоохранения сможет отслеживать эффективность лечения пациента.

По его словам, отчисления не превысят двух-трех процентов от зарплаты. Напомним, сейчас работодатели обязаны перечислять в федеральный фонд обязательного медстрахования около пяти процентов от зарплаты каждого сотрудника. Отчисления коснутся также индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, пишет «Сноб».

По оценке Минздрава, потенциальные затраты фонда ОМС составят более 555 миллиардов рублей в год. 

- Сегодня граждане России могут рассчитывать на бесплатные лекарства, только попав в стационар — затраты на покупку препаратов в этом случае покрывает система ОМС. При лечении амбулаторно льготные лекарства получает не больше 20 процентов населения, или около 30 миллионов человек: люди с инвалидностью, ветераны и дети до трех лет. Система лекарственного страхования необходима, чтобы «покрыть» остальные 80 процентов россиян, не имеющих права на бесплатные лекарства. Им будет предложена «базовая лекарственная помощь». Изначально, когда вводилось ОМС, подразумевалось, что следующим шагом станет внедрение системы «всеобщего лекарственного обеспечения» — так лекарственное страхование называют в Минздраве, - рассказал Василий Ряженов.

Тэги: лекарства, здравоохранение

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