Нарушители поневоле: владельцам колясок и велосипедов в Вологде негде их хранить

01.10.2019 [Общество]

Новость о том, что в Вологде могут оштрафовать  хозяйку сгоревшей коляски, возмутила многих вологжан. Коляски и велосипеды стоят практически во всех подъездах, поскольку во многих квартирах их просто некуда ставить. А в советских пятиэтажках или многоэтажных домах со старым лифтом эти средства передвижения еще и крайне проблематично переносить на первый этаж и обратно. Получается, владельцы колясок и велосипедов автоматически становятся нарушителями закона, поскольку коляска в подъезде считается угрозой здоровью и жизни соседей.

- Живу на 5 этаже в доме без лифта. Получается, мне предлагают таскать на 5 этаж не только ребенка, но и коляску, до трех раз в день? Ребенок 12 кг и коляска 10! - пишет вологжанка Наталья. - Коляску оставляю на площадке 1 этажа, колясочная в доме есть, но на замке, и забита всяким хламом, у кого ключи - тайна, покрытая мраком.

Сейчас владелице сгоревшей коляски грозит либо предупреждение, либо штраф по статье 20.4 Кодекса административных правонарушений. Как сообщили NewsVo в пресс-службе МЧС по Вологодской области, на первый раз, скорее всего, ограничатся предупреждением.

Размер штрафов по статье 20.4 КоАП:

- Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

- Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей.

- Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В этом году это уже пятый случай поджога коляски в подъезде жилого дома в областной столице. Как рассказали NewsVo в отделе надзорной деятельности по городу Вологде, в среднем за год бывает до десяти таких поджогов. В большинстве случаев собственникам выносят предупреждения.

- Мы, со своей стороны, рекомендуем не оставлять горючие материалы в подъезде, - говорит старший дознаватель Владислав Шилов. - Часто двери в квартиры сейчас металлические с резиновыми уплотнителями, через которые дым может легко проникнуть в квартиру. Особенно это опасно для жизни и здоровья людей в ночное время.

- Кто будет отвечать за пожар?

- Это будет зависеть от причины, бывают ведь конфликты, угрозы. Полиция проводит расследование - если поджигатель будет найден, то отвечать будет он.

Жильцы дома могут сами инициировать создание колясочных в подъездах. Для этого нужно написать заявление в свободной форме на имя директора вашей управляющей компании. После этого к вам в дом придут специалисты, которые решат, можно ли обустроить в подъезде там колясочную. Отметим, что в большинстве старых домов Вологды такой возможности нет. Соответственно, если вы живете в таком доме и у вас родился ребенок, то вы автоматически становитесь нарушителем.

А как у них?

Блогер Илья Варламов часто обращает в своих постах внимание на благоустройство мест для велосипедов и детских колясок в европейских странах. Илья уточняет, что это посты не о том, как у них все хорошо, а у нас все плохо - это посты о том, как может быть при другом подходе.

Закрытая велопарковка в Стокгольме (Швеция):

Гараж для велосипедов в Стокгольме:

Велопарковка у подъезда жилого дома в Гётеборге (Швеция):

В Копенгагене (Дания) велопарковки возле каждого дома:

- Большая велопарковка перед домом. Вокруг дома есть проезды, но простые машины сюда заехать не могут. Они нужны для доступа спецтехники или аварийных служб, - описывает Варламов инфраструктуру возле еще одного дома в Копенгагене:

Тэги: коляски, велосипеды, благоустройство, штрафы

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