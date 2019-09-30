В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать

Владелицу сгоревшей в подъезде дома на улице Конева детской коляски могут привлечь к административной ответственности. Пожар на лестничной клетке девятого этажа дома № 26 произошел в минувшую субботу, 28 сентября. Сигнал о возгорании поступил около восьми часов вечера. Коляска, принадлежащая 22-летней девушке, оказалась уничтожена огнем. Кроме того, был закопчен подъезд.

Причиной возгорания стал поджог.

— Напоминаем жителям области, что хранение горючих материалов (колясок, велосипедов, мебели и др.), обустройство кладовых в подъездах создает угрозу жизни и здоровью людей. За нарушение требований пожарной безопасности собственник детской коляски будет привлечен к административной ответственности, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.