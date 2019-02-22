Госдума приняла закон о паллиативной помощи

22.02.2019 [Общество]

Государственная Дума 21 февраля приняла в третьем окончательном чтении закон о паллиативной медицинской помощи.

Закон закрепляет за каждым из россиян право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами. Предполагается, что подобная помощь будет оказываться для «улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, облегчения боли и других тяжелых проявлений заболевания». Получить ее можно будет,как в стационарных условиях, так и на дому и в условиях дневного стационара.
- Закон предусматривает «облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами», а также гарантирует, что «при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека», - сообщается на сайте Госдумы.

Член ассоциаций паллиативной медицины и онкологов России Дмитрий Барановский заявил РБК, что уникальность принятого Думой закона в первую очередь в том, что такой нормативно-правовой акт позволяет объединить в себе медицинскую и социальную помощь. Однако документ, по мнению эксперта, «не лишен недостатков».

- Необходимо очень четко понимать, что на сегодня качественная паллиативная помощь — непосильная задача для большинства субъектов России, - считает Барановский. - Согласно исследованию Минздрава,​ в 2017 году в 29 регионах среднее количество паллиативных коек для взрослых — менее 30, в половине из них отсутствуют выездные патронажные службы первой медицинской помощи.

Еще в 16 регионах, по данным министерства, не было организовано оказание первой медицинской помощи в амбулаторных условиях. В 53 регионах отсутствовали отделения выездной патронажной службы первой помощи для детей. В 11 регионах не было паллиативных коек для детей. В 39 регионах — количество паллиативных коек для детей не превышало пяти. «Как итог, — только 15% от общего количества нуждающихся может быть оказана паллиативная помощь», — резюмировал Барановский.

Тэги: здравоохранение

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