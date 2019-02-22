Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Государственная Дума 21 февраля приняла в третьем окончательном чтении закон о паллиативной медицинской помощи.

Закон закрепляет за каждым из россиян право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами. Предполагается, что подобная помощь будет оказываться для «улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, облегчения боли и других тяжелых проявлений заболевания». Получить ее можно будет,как в стационарных условиях, так и на дому и в условиях дневного стационара.

методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами», а также гарантирует, что «при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека», - сообщается на - Закон предусматривает «облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством,и психотропными лекарственными препаратами», а также гарантирует, что «при оказании паллиативной медицинской помощи, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека», - сообщается на сайте Госдумы

Член ассоциаций паллиативной медицины и онкологов России Дмитрий Барановский заявил РБК, что уникальность принятого Думой закона в первую очередь в том, что такой нормативно-правовой акт позволяет объединить в себе медицинскую и социальную помощь. Однако документ, по мнению эксперта, «не лишен недостатков».

- Необходимо очень четко понимать, что на сегодня качественная паллиативная помощь — непосильная задача для большинства субъектов России, - считает Барановский. - Согласно исследованию Минздрава,​ в 2017 году в 29 регионах среднее количество паллиативных коек для взрослых — менее 30, в половине из них отсутствуют выездные патронажные службы первой медицинской помощи.