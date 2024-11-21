Вересковые тайны Корнуолла: Зал Короля Артура – на 4000 лет старше, чем думали

[Обзор прессы]

Раскопки и новые методы датирования раскрыли поразительную правду: этот грандиозный памятник, окруженный 56 каменными столбами, был воздвигнут не в средние века, а 5000-5500 лет назад! Это на целых 4000 лет раньше, чем считалось.

Зал Короля Артура – прямоугольный курган, протяженностью 48 метров и шириной 21 метр, окруженный загадочными каменными столбами. Многие из них сегодня наклонены, лежат на земле или частично погребены под слоем почвы. Новое исследование, проведенное командой британских археологов и геологов, доказало, что почва вокруг сооружения была нарушена именно во время строительства, что позволило установить его точный возраст с помощью радиоуглеродного датирования и метода оптически стимулированной люминесценции.

Открытие Зала Короля Артура как неолитического памятника – сенсация.

"Нигде больше нет ничего подобного", – заявляет Джеймс Госсип, ведущий археолог археологического отдела Корнуолла.

 

Этот памятник, вероятно, был местом собраний, ритуальных церемоний или общественных праздников, объединявших древние сообщества. Однако, его точная функция по-прежнему остается загадкой.

Зал Короля Артура – лишь один пример из множества загадок, которые хранит земля. Это напоминание о том, что история постоянно пересматривается, и новые открытия могут переписать наше понимание прошлого.

Автор:
Юлия Галунова
 

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