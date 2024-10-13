Полный провал. Над Черчесовым нависла угроза отставки с поcта главного тренера сборной Казахстана?

Сегодня сборная Казахстана проиграла команде Словении в матче Лиги наций со счетом 0-1. Таким образом это стало третье подряд поражение этой сборной под руководством российского тренера Станислава Черчесова. В данном свете перспективы последнего на этой должности выглядят весьма туманными

До этого казахская сборная крупно проиграла австрийцам (0-4), и все тем же словенцам (0-3). Единственное очко было завоевано в домашнем матче с норвежцами, матч закончился нулевой ничьей.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, данный турнир провален, и сборная Казахстана является явным аутсайдером в группе. При этом назначение Черчесова рассматривалось как шаг вперед и были надежды, что он сможет вывести казахских футболистов на новый уровень. Как долго Саламыч сможет работать в этой должности.

Общественность успокоили в Федерации футбола Казахстана, где рассказали, что у Черчесова есть неограниченный ресурс. Турнир Лиги наций рассматривается как подготовительный к отборочному турниру на Чемпионат мира. В данный момент российский специалист структурно перестраивает игру команды, и готовит ее к будущим более серьезным баталиям.

То есть отставка пока отменяется, все будет решаться немного позже. Пожелаем Черчесову удачи на этой работе, и будем болеть за казахов, если они выйдут финал, ибо наши футболисты пока отстранены от международных соревнований …

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