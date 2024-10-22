Сегодня в Казани начинается очередной саммит стран участниц БРИКС. В столицу Татарстана съезжаются высокопоставленные гости, среди которых главы Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Данное мероприятие показало, что попытки стран G7 изолировать Россию полностью провалились, однако в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя…

Одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться на данном мероприятии, это запуск новой платежной системы БРИКС. По замыслу она должна составить альтернативу системе SWIFT. Также в российских СМИ писали, что Владимир Путин представит всем участникам план по отказу от доллара. Но если с изоляцией России у США и их союзников ничего не получилось, то в этом вопросе наметилась некоторая пробуксовка.

Как пишет издание Bloomberg, лидер Индии высказал мысль, что ему не очень нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников США, лидерами в которой стали бы Китай и Россия. Схожего мнения также придерживается ОАЭ, у которых налажены хорошие отношения со всеми странами Запада. На фоне этих настроений даешь было принято решение ввести мораторий на прием в организацию новых участников.

Также большинство участников БРИКС отказалось бороться с гегемонией американского доллара. Например, встречу глав министерств финансов и Центробанков БРИКС проигнорировали участники из Китая, Индии и ЮАР.

Увы, даже главный союзник России Китай не заинтересован в создании системы в обход доллара. Во-первых, общая валюта это потеря части своего суверенитета, и, во-вторых, никто из участников не хочет идти на прямой конфликт с США и попадать под их санкции.

Пожалуй именно этот факт и является главным разочарованием саммита БРИКС в Казани. Хотя возможно доллар и сам потеряет свой вес, в свете тех экономических проблем, которые набирают силу в американской экономике. Это дело времени, просто надо немного подождать …

