В Вологде приговорили офицера спецназа полиции, обвиненного в гибели человека

Офицера вологодского спецназа МВД приговорили за смерть человека

Вологодский городской суд

Инцидент произошел 2 года назад.

По словам участников той операции, 2 июня 2021 года в Тепличном микрорайоне Вологды сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали двоих граждан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Их доставили в управление наркоконтроля, затем в наркодиспансер, где у них нашли наркотики. Там же один из задержанных, позже ставший свидетелем обвинения, дал добровольное согласие на осмотр его жилища в 1-м мкр ПЗ.

По пути туда он сказал, что в квартире находятся двое в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшему наряду через какое-то время дверь открыла женщина (позже она тоже стала свидетелем обвинения). В одной из комнат на диване лежал мужчина, который на обращение к нему никак не реагировал и был, по словам полицейских, в неадекватном состоянии. Затем его переместили на пол. В присутствии понятых начался осмотр, в ходе которого мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую. Когда он вдруг притих, полицейские, по их словам, начали оказывать доврачебную помощь и вызвали медиков. Прибывшая скорая провела реанимационные мероприятия, затем констатировала смерть.

При описании тела эксперты зафиксировали на левом боку гематому бордового цвета с желтыми краями. Это говорило о том, что травма далеко не свежая.

Однако следствие предъявило обвинение старшему группы - начальнику боевого отделения отряда спецназа «Гром» наркоконтроля УМВД по Вологодской области, подполковнику полиции Эдуарду Панову. Ему вменили превышение полномочий и тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.

Прокуратура предложила для него 8 лет колонии строгого режима. Сегодня судья Вологодского городского суда Ольга Блинова вынесла свой вердикт – 6,5 лет строгого, Панов взят под стражу. Также суд постановил взыскать с него 1,1 млн рублей морального ущерба родственникам умершего (они просили 1,5 млн).

Защита Эдуарда Панова намерена обжаловать приговор.

«Мы категорически не согласны. Есть нюансы, было 3 экспертизы по делу. Одну суд исключил как недопустимое доказательство. А она полностью исключает возможность причинения смерти потерпевшему моим подзащитным», - пояснила порталу Gorodche.ru адвокат Наталья Данилова.

Главный довод защиты, не учтенный судом - смерть наступила не от побоев.

"Спецназ, 8 человек вместе с Пановым, 17-18 минут находился в квартире. Через 4 минуты после того, как они зашли туда, потерпевший попросил вызвать скорую. Они вызвали по 112, в 21.45 скорая принимает вызов, в 21.55 прибывает к трупу. Вторая экспертиза, комиссионная, дала заключение, что травма нанесена за 4-6 часов до смерти. Эта экспертиза исключена", - говорит адвокат.



Питерский судмедэксперт Юрий Панчук тоже дал заключение о недостаточности выводов местных экспертиз для объективного расследования.



Обжаловать вердикт защита будет в областном суде, вероятно, уже после Нового года.