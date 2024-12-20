Вопросы организации народных дружин рассмотрели в Тотемском округе

Вопросы организации работы народных дружин и дополнительной поддержки участковых полиции обсудила депутат Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина с активистами, представителям МВД и муниципальных властей на совещании в рамках парламентского дня в Тотемском округе.

Как отметила Лариса Кожевина, возрожденная практика народных дружин уже показала свою эффективность, особенно в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С начала года благодаря дружинникам выявлено 58 преступлений, пресечено 908 административных правонарушений, 1460 раз они привлекались к охране общественного порядка.

Для развития движения и поддержки добровольцев на прошедшей в декабре сессии ЗСО принят закон о материальном стимулировании народных дружинников, согласно которому областные и муниципальные власти могут утверждать выплаты для активистов. Сейчас в правительстве области готовится соответствующее постановление.

Также прозвучали предложения утвердить знаки «Почетный дружинник» и «Юный дружинник», создать ассоциацию дружинников для общения и обмена опытом, ввести практику грантовой поддержки народных дружин и компенсации их личных затрат.

Добавим, что всего в нашем регионе созданы 123 дружины во всех муниципалитетах, в которых состоят более 1000 человек.

Помимо помощи в борьбе с распространением наркотиков, они занимаются охраной общественного порядка, привлекаются к правовому воспитанию граждан и поиску пропавших людей.