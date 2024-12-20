Два человека пострадали при пожаре в Череповце

Дом №27 на улице Металлургов загорелся в половине двенадцатого ночи 19 декабря. Жильцы вызвали спасателей. 11 человек покинули здание самостоятельно, еще пятерых вывели с пятого этажа пожарные.

В одной из комнат коммунальной квартиры, где никто не живет, открытым пламенем горела мебель. Спасатели все потушили. Соседи рассказали, что замка в двери не было, в комнату мог войти кто угодно.

Двум мужчинам 65 и 39 лет понадобилась медицинская помощь, они в больнице.

Причиной возгорания, вероятно, стала неосторожность при курении со стороны неустановленных лиц.