Два человека пострадали при пожаре в Череповце

[ Происшествия ]

Дом №27 на улице Металлургов загорелся в половине двенадцатого ночи 19 декабря. Жильцы вызвали спасателей. 11 человек покинули здание самостоятельно, еще пятерых вывели с пятого этажа пожарные.

В одной из комнат коммунальной квартиры, где никто не живет, открытым пламенем горела мебель. Спасатели все потушили. Соседи рассказали, что замка в двери не было, в комнату мог войти кто угодно.

Двум мужчинам 65 и 39 лет понадобилась медицинская помощь, они в больнице.

Причиной возгорания, вероятно, стала неосторожность при курении со стороны неустановленных лиц.

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