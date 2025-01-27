В России изменились правила расчета транспортного налога

Как известно в России вступила в силу новая налоговая система, которая должна обеспечить более справедливое налогообложение наших граждан, в зависимости от их доходов. Не обошли стороной изменения и в методике начисления и транспортного налога.

Если в этом 2025 году автовладельцы заплатят транспортный налог по итогам прошедшего 2024 года, по старым правилам, то уже в 2026 году начисление будет проходить по новым правилам.

В следующем году владельцам премиальных авто, чья стоимость превышает сумму в 10 млн. руб., придется заплатить повышенный налог, или как его еще называют налог на роскошь. Список премиальных автомобилей утвержден Министерством промышленности и торговли России, и с ним можно ознакомится на официальном сайте ведомства.

Ранее налог на роскошь платили владельцы авто, стоимость которых превышала сумму в 3 млн. руб. Но в 2025 году налоговые службы изменили порядок начисления, и отменили повышающий коэффициент для тех авто, чья стоимость находится в интервале от 3 до 10 млн. руб. В свете последнего резкого подорожания автомобилей в России, плательщиком налога на роскошь мог стать каждый второй автовладелец. Теперь эту планку подняли для авто дороже 10 млн. руб.

Формула расчета транспортного налога для автомобилей, попавших в «список роскоши», теперь выглядит следующим образом: мощность двигателя в лошадиных силах умножается налоговую ставку. Ставка налога устанавливается в каждом российском регионе самостоятельно.

Во многих российских субъектах для автомобилей мощностью более 250 л. с. сегодня зафиксирована ставка в 150 руб. за 1 л.с. Для автомобилей из списка Минпромторга к полученной сумме еще применяется повышающий коэффициент 3.

Многие автопроизводители идут на хитрости, и стараются выпускать двигатели, не выходящие за рамки мощности в 249 л.с., чтобы ставка на одну лошадиную силу не превышала 75 руб.

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Также необходимо упомянуть, что повышенный коэффициент для автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн. руб. применяется, если они выпущены не более 10 лет. А для авто стоимостью выше 15 млн. руб., если они сошли с конвейера автозавода не более 20 лет.

