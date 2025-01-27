В Вологде проводят профилактику подтоплений

Профилактикой подтоплений на улицах областной столицы сегодня занимаются шесть дежурных бригад, включающие 12 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Вологды.

Сотрудники Водоканала очищают и промывают ливневые колодцы. За выходные было отработано 20 адресов. В настоящее время работа продолжается.

Сегодня специалисты будут промывать колодцы по следующим адресам: ул. Марии Ульяновой, набережная 6-й Армии, промежуток от ул. Чернышевского до ул. Самойло, ул. Козлёнская, д. 44, ул. Гагарина, д. 2а, Окружное шоссе, д. 17, д. 24, ул. Ленинградская, д. 44; ул. Ильюшина возле «АвтоВАЗ-Салона», ул. Пушкинская, а также ул. Герцена.

«На проблемные места выезжает специальная техника, которая предварительно заправляется горячей водой. Ливневые колодцы и трубы отогреваются под большим давлением струи из шланга», — рассказали в администрации города.

В то же время ведётся уборка города от снега. За прошлые сутки специалисты вывезли 1 230 кубометров снега, из них 470 кубов вывез «Зеленстрой».