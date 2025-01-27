Устюженский храм восстанавливают с нарушением закона

[ Общество ]

Ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Покровской церкви», расположенный в Устюжне, проводят с нарушением федерального закона. К такому выводу пришли специалисты управления охраны объектов культурного наследия.  

В исковом заявлении управление просит арбитражный суд запретить Местной религиозной организации, Православному приходу храма Святых Безсребренников и Чудотворцев Косьмы и Дамиана Асийских проводить работы по сохранению ансамбля до получения соответствующего разрешения.

«Ансамбль Покровской церкви» был передал в пользование религиозной организации еще в 2019 году. К апреля 2024 года на объекте был проведен ряд противоаварийных работ.

«В поле зрения Управления охраны объектов культурного наследия попала информация о том, что в храме в настоящее время проводятся реставрационные работы (возведение лесов, возведение куполов, отделка главок) на которые отсутствует научно-проектная документация, сами работы проводятся в нарушение Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Арбитражный суд принял позицию управления и запретил проводить работы на объекте работы по сохранению Ансамбля, поскольку это может привести к утрате историко-культурной ценности элементов объекта культурного наследия ого наследия.

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реставрация объект культурного наследия
 

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