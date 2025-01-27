17 квартир выделено для переселения горожан из нового аварийного дома в Вытегре

[ Общество ]

В Вытегре выделено 17 квартир для переселения горожан из нового дома, расположенном в Галиотном переулке. Еще 9 квартир скоро будут готовы.

Дом был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, однако позже власти признали, что он был построен с технологическими нарушениями и сейчас его могут признать аварийным.

Как сообщает пресс-служба губернатора Георгия Филимонова, еще в 2023 году он давал поручение бывшему глава районной администрации решить вопрос с расселением дома.  

«В конце прошлого года губернатор Вологодской области встретился с вытегорами, чтобы лично проверить исполнение поручения о расселении. На встрече с жильцами также обсудили дальнейший ход действий: для срочного обеспечения сформировали тепловой контур – заменили двери и поставили конвекторные обогреватели», - уточнили в пресс-службе Филимонова.

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переселение ветхое жилье
 

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