17 квартир выделено для переселения горожан из нового аварийного дома в Вытегре

В Вытегре выделено 17 квартир для переселения горожан из нового дома, расположенном в Галиотном переулке. Еще 9 квартир скоро будут готовы.

Дом был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, однако позже власти признали, что он был построен с технологическими нарушениями и сейчас его могут признать аварийным.

Как сообщает пресс-служба губернатора Георгия Филимонова, еще в 2023 году он давал поручение бывшему глава районной администрации решить вопрос с расселением дома.