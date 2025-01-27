«Поезд Победы» вновь приедет в Вологду

«Поезд Победы» с экспозицией об истории Великой Отечественной войны остановиться в областной столице 29 и 30 января с 10:30 до 17:30.

«Поезд Победы» – это уникальная иммерсивная инсталляция, размещенная в составе поезда. В передвижном музее расположены экспонаты, фотографии, документы и личные вещи участников войны.

Экспозиция охватывает предвоенный период и путь Советского Союза к Победе над фашистской Германией. В поезде организовано мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Вход на выставку свободный. Дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить Поезд Победы только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать передвижной музей.

Кроме того, чтобы попасть на экскурсию внутрь поезда-музея необходимо заранее пройти регистрацию, которая начинается за сутки до прибытия.

12+