Выходить на лед вологодских водоемов становится опасно

[ Общество ]

На вологодских водоемах на предстоящей неделе из-за аномально теплой погоды прекратится нарастание толщины льда. Также уменьшению толщины льда будут способствовать осадки в виде дождя.

«С 27 по 31 января в связи с оттепельной погодой и осадками в виде дождя и мокрого снега на реках области прекратится нарастание толщины ледяного покрова. На отдельных участках рек начнется частичное ослабление ледового покрова (выход воды на лед, образование промоин, закраин и потери прочности ледового покрова)», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В связи с этим на водоемах ожидается повышение уровня воды примерно на 5 см в сутки. Специалисты предупреждают об опасности выхода на лед из-за уменьшения толщины льда, который этой зимой и без того не набрал достаточной прочности.  

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