Госдума поддержала вологодские инициативы по привлечению кадров в сельское хозяйство

На парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам были поддержаны инициативы вологжан по привлечению кадров в сельское хозяйство

«Проблема кадрового дефицита в агропромышленном комплексе стала главной темой заседания. Она актуальна для многих регионов России», - рассказал спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

По его словам, сейчас на вологодских предприятиях агропромышленного сектора работают более 20 000 человек. При этом на данный момент не закрыты 783 вакансии. Две трети из них – по должностям оператор машинного доения, животновод, механизатор, ветврач и зоотехник.

Жестянников уверен, что кадровую проблему можно решить с использованием комплексного подхода. Для этого необходимо выстроить архитектуру: школа-колледж-вуз-предприятие.

«Первая ступень - уже начали внедрять агроклассы в школы. До 2030 года будут открыты 194 класса с охватом три тысячи ребят. Вторая ступень – средние учебные заведения. В этом году мы ожидаем порядка 550 выпускников из девяти колледжей, в том числе целевиков. Третья ступень – вузы. В Вологодской молочнохозяйственной академии более 3,5 тысяч студентов. 2/3 выпускников, как правило, трудоустроены. Открыта подготовка по направлениям фермерского дела», - уточнил спикер парламента.

Еще один проект запущен для обучения начинающих фермеров. В прошлом году был принят закон, по которому выпускники «Школы фермеров» имеют право на получение земли для развития своего производства.

Также в регионе увеличены меры поддержки специалистов по сравнению с прошлым годом практически в два раза. На 2025 год выделено 39,6 млн рублей.

Председатель комитета Госдумы Владимир Кашин отметил, что в первую очередь, необходимо сберечь сельское население, которое является самым ценным ресурсом в отрасли сельского хозяйства, а также привлечь молодых специалистов.

Кроме того, в Госдуме были озвучены еще три вологодские инициативы. Это предложение включить предприятия агропромышленного комплекса, занимающиеся переработкой и последующей реализацией сельскохозяйственной продукции, в число заказчиков целевого обучения по договору о целевом обучении за счет бюджетных средств, возможность компенсации медицинского осмотра для студентов средних учебных заведений, а также предложение проработать возможность компенсировать траты на покупку жилья преподавателям СПО по аналогии с педагогами вузов.

Все три инициативы поддержали федеральные коллеги.