Редкое имя дали своему сыну супруги из Шексны

[ Общество ]

Супруги Артем и Милена Ганичевы из Шексны назвали своего сына редким именем Назар. Как рассказал на своей странице в соцсетях заместитель губернатора области Сергей Сорокин, мальчик стал первым из новорожденных, названных этим редким именем за всю столетнюю историю Шекснинского района.    

«Отмечу, что молодой маме до 25 лет положена выплата при рождении первого ребенка и другие льготы, предусмотренные программой «Семья - оплот Русского Севера», стартовавшей в Вологодской области в 2025 году», - уточнил чиновник.

Сергей Сорокин также рассказал, что на церемонии имянаречения в отделе ЗАГС присутствовала вся семья.

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