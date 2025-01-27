Эксперты определили лидеров онлайн-продаж сим-карт в Вологодской области

В 2024 году доля дистанционных продаж сим-карт в общих продажах мобильных операторов и банков достигла 14%. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Telecom Daily», которое провело исследование рынка путём опроса 1150 респондентов, покупавших SIM-карты дистанционно* в течение последнего года.

Лидирует по количеству удалённых подключений МТС (31% контрактов). На втором месте находится МегаФон (27%), на третьем – T2 (16%). Четвёртым оказался «Билайн» (14%), пятым – MVNO «Т-Мобайл» (7%).

Наиболее удобным способом дистанционной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи.

79% опрошенных заявили, что предпочтут не ходить за новой симкой в салон связи, а заказать ее в онлайн-магазине. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% – полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

В прошлом году появился ещё один способ купить SIM-карту – в мессенджере Telegram, где пользователи могут выбрать онлайн тариф и номер телефона.

В среднем абоненты пользуются услугами своего оператора более восьми лет, а перенос номера (MNP) у них не особо популярен: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных.

При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту, то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС (29%). Затем идут Т2 (23%), «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» (по 10% за каждого).

*Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.