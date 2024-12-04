В России могут запретить легендарный автомобиль УАЗ-452 “буханка”

Автомобиль УАЗ-452, или как его любовно называют в народе “буханка”, по праву считается легендой советского и российского автомобилестроения. И на то есть много причин. Эта недорогая машина, она проста в эксплуатации, у нее высокая проходимость, что делает ее незаменимой для многих экстренных служб. Но сейчас ситуация развивается таким образом, что этот автомобиль могут снять с производства.

Как пишет Telegram-канал «Охота и рыбалка в России», Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минпромторга РФ с предложением исключить УАЗ-452 из списка транспортных средств, разрешенных к эксплуатации на дорогах России общего пользования. Причина такого требования заключается в том, что машина морально устарела, и не соответствует современным стандартам безопасности.

Эксперты НАС напомнили, что “буханка” не модернизировалась с того момента, как пошла в серийное производство, то есть с 60-х годов прошлого века.

И если к дизайну этого автомобиля нет никаких претензий, то его конструкция несет реальную угрозу здоровью и жизни участников дорожного движения. Время этого автомобиля давно прошло, и его необходимо убрать с российских дорог.

Однако эксперты НАС слегка смягчили свою позицию, и предлагают перевести УАЗ-452 из разряда легковых авто в категорию самоходных машин, таких как тракторы, внедорожники, а также техники для сельского хозяйства, строительства и коммунальных служб.

Главный конструктивный недостаток, по мнению экспертов, плохие тормоза у “буханки”, отсутствие подушек безопасности. Также в наше время у этого автомобиля напрочь отсутствует какая-либо электроника. Также кузов УАЗ-452 не обладает достаточной жесткостью.

Ждем решение Минпромторга. Хотя стоит признать, что модернизация этому авто не помешала бы. Почему УАЗ этого до сих пор не сделал, остается загадкой …

