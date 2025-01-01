Экономист Бархота: государство может забрать ваши вклады в 2025 году

Заявления экономиста Андрея Бархоты, кандидата экономических наук, вновь подняли эту тему на поверхность, вызвав волну обсуждений и опасений. Бархота, опираясь на текущую экономическую ситуацию, предположил сценарий, при котором государство может получить доступ к значительной части депозитов населения, - сообщают коллеги из "Местного Меридиана".

Согласно Бархоте, сохранение высоких процентных ставок может привести к тому, что сотни миллиардов рублей из наличных накоплений населения перетекут в банковский сектор. При этом, спрос на кредиты (ипотечные и потребительские) при таких ставках останется невысоким. Возникает логичный вопрос: куда банки будут размещать эти огромные объемы "дорогих" пассивов, если они не могут быть эффективно использованы для кредитования?

Ответ, по мнению эксперта, кроется в государственном секторе. Банки, по предположению Бархоты, могут быть вынуждены предоставлять государству кредиты в огромных объемах. Это, в свою очередь, приведет к "стерилизации" денежной массы, которая в данный момент активно используется не в стратегически важных, а зачастую в потребительских секторах экономики. Государство, таким образом, получит доступ к существенным финансовым ресурсам, которые будут направлены на финансирование приоритетных проектов.

Бархота подчеркивает, что опасения граждан отнюдь не беспочвенны. Исторический опыт и личные воспоминания многих россиян демонстрируют, что государство, при желании, может вмешаться в сбережения граждан, будь то изъятие или обесценивание. Эксперт прямо указывает на потенциальную возможность использования подобного механизма в 2025 году. Этот вывод подкрепляется и анализом зарубежного опыта, где подобные ситуации уже имели место.

Против данной гипотезы выступает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая ранее заявила, что любое вмешательство в банковские вклады подорвет доверие к банковской системе и разрушит экономику. Однако и Эльвира Сапхизадовна человек подневольный. Поэтому, посмотрим что будет дальше.