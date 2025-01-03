В немецком обществе начинают происходит глубинные изменения. Простые немцы начинают переосмысливать некоторые моменты своей жизни. Так, например, в Германии изменились правила посещения женских саун.

Как пишет издание Apollo News, немецкая ассоциация саун вводит новые правила посещения женских саун. На сайте данной организации опубликован документ, который устанавливает новые ограничения для посещения данных учреждений. А именно, теперь в женскую сауну можно попасть только тем людям, которые имеют первичные женские половые признаки, или другими словами, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией сюда вход будет запрещен.

Немецкая ассоциация саун была вынуждена пойти на такой шаг после того, как в Германии с 1 ноября 2024 года вступил в силу закон самоопределении (SBGG), на основании которого люди ежегодно имеют право менять запись о поле в ЗАГСе. Другими словами, если биологический мужчина невзначай написал в своем паспорте, что он женщина, то вход в женскую сауну ему будет запрещен.

«Только лица с соответствующими основными половыми признаками имеют право входить в эту сауну, особенно в женскую сауну. Внесение пола в ЗАГС и/или в паспорт не имеет решающего значения», — говорится в руководстве, опубликованном на сайте ассоциации.

В новом документе подробно описана многоступенчатая процедура для работников саун, которая начинается на этапе оформления заказа. Если у кассира при визуальном осмотре посетителя появятся сомнения по поводу его половой принадлежности, то он имеет право потребовать посетителя указать свой пол. Если и на этом этапе возникнут какие-то проблемы, то клиента уведомляют о том, что если его половые признаки не соответствуют профилю учреждения, он не имеет право его посещать.

Если же принадлежность посетителей выяснится уже в самой бане, то нарушителя спокойствия обязаны силой выдворить из сауны, при этом заведение гарантирует возврат денежных средств.

Если ситуация будет выходить из-под контроля, то владельцы сауны имеют право обратиться в полицию.

Неужели до немцев что-то стало доходить?

