Под Великим Устюгом открыли ледовую переправу через Северную Двину

Как сообщил на своей странице ВКонтакте глава Великоустюгского округа Иван Абрамов, переправу открыли вечером 2 января.

Толщина льда на Северной Двине - около 30 сантиметров, он уже может выдержать автомобиль массой до двух тонн.

Чиновник напомнил, что за нарушение правил пользования ледовыми переправами могут оштрафовать.

"Не выезжайте на лёд, превышая установленные нормативы. Это представляет опасность для жизни», — написал он.

Пешеходы могут добраться по льду из Великого Устюга в Кузино и в поселок Первомайское. Кроме того, ледовая автопереправа имеется на реке Юг.