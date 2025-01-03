Мощная магнитная буря может обрушиться на Вологодскую область

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Пик солнечной вспышки X1.2 зарегистрирован в 14.39 по московскому времени. Нередко подобные явления приводят к магнитным бурям, во время которых метеозависимые люди испытывают недомогание. И если завтра вам вдруг станет нехорошо, знайте: это не прошлогодние салаты, а шалости нашей звезды.

Впрочем, не исключено, что никакой бури вовсе не будет.  Ученые объяснили,что область вспышки сильно сдвинута к краю солнечного диска, и сильное воздействие маловероятно. Тем не менее, в течение ближайших суток все еще может измениться. 

В любом случае вологжане с большой долей вероятности завтра смогут насладиться полярным сиянием, хотя оно, возможно, будет и не таким интенсивным, как в новогоднюю ночь.

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полярное сияние магнитная буря вспышка на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ВК
 

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