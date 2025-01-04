Череповецкая «Северсталь» начала год с крупного поражения

[ Спорт ]

В пятницу череповчане принимали дома московское «Динамо» и после 40 минут игры уступали 0:5, пропустив две шайбы в первом периоде и три во втором. На старте третьей двадцатиминутки гости довели свое преимущество до 6 шайб, только после этого «сталевары» смогли отыграть два гола.

Данил Аймурзин и Александр Скоренов забросили две шайбы с разницей в 26 секунд. Но последнее слово осталось за гостями. Итог встречи - 2:7, седьмая шайба влетела уже в пустые ворота череповчан.

«Не удалось начало первого периода. Несмотря на это у нас была возможность изменить ход матча. В первые десять минут второго периода было несколько прекрасных моментов, чтобы забить. Мы это преимущество не смогли реализовать. В дальнейшем это всё привело к отрицательному результату», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут в понедельник против московского «Спартака».

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хоккей «Северсталь»
 

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