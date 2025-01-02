В Вологодской области стартует ещё один эксперимент

[ Экономика ]

С 2025 года на территории Вологодчины начнёт действовать автоматизированная упрощённая система налогообложения. Закон об этом приняло областное Законодательное собрание.

«На новую систему налогообложения смогут перейти и работать через уполномоченный банк небольшие предприятия со следующими критериями: численность сотрудников не более пяти человек, остаточная стоимость основных средств не больше 150 миллионов рублей, а годовой доход – не больше 60 миллионов. Плюс условие, чтобы выплата заработной платы происходила безналично. Такие налогоплательщики будут полностью освобождены от страховых взносов», — сообщил депутат, председатель комитет по экономической политике и собственности ЗСВО Михаил Ананьин.

Законодательное собрание Вологодской области
 

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