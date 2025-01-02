2025 год станет решающим для рынка недвижимости. Три возможных сценария развития ситуации

Повышение ставки рефинансирования до рекордного уровня 21% стало настоящим холодным душем для российского рынка недвижимости. Подорожание ипотеки обвалило спрос почти на 40%, брать кредит по такой ставке нет никакого экономического смысла. В связи с этим 2025 год для этого сегмента экономики станет определяющим.

Издание РБК опросила экспертов в области недвижимости, которые выделили три сценария возможного развития событий на российском рынке недвижимости.

Наиболее вероятный сценарий на рынке, это стагнация. Надеяться на резкое снижение ставок по ипотеке сегодня не приходится, а это значит, что спрос на недвижимость остается на прежнем уровне. Все это приведет к тому, что стоимость квадратного метра останется на прежнем уровне. При этом в выигрышной ситуации останутся владельцы арендного жилья высокого качества. Ставки на аренду в этом сегменте продолжает расти.

В случае появления на рынке альтернативных источников финансирования, может реализоваться позитивный сценарий. В таком случае появятся новые проекты, и цены пойдут вверх, и даже смогут обогнать инфляцию.

Однако складывающаяся ситуация говорит о том, что не исключено, что ситуация пойдет развиваться по самому пессимистичному сценарию. Снижение спроса на недвижимость автоматически запускает большие проблемы у застройщиков, чей бизнес все это время держался за счет огромных кредитов в коммерческих банках. В случае массового банкротства на рынок может хлынуть большой потом недвижимости по низким ценам.

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Трудности у населения, которые также набрали ипотеку в рекордных объемах, также могут заставить их избавиться от кредитного бремени, это только увеличит предложение на рынке недвижимости, что и толкнет цены в пропасть.

Но пока страна отдыхает, и как будут развиваться события, покажет время. Но надо понимать, что нас впереди ждут непростые времена…

