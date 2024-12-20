Индекс финансового стресса для России приблизился к своим критическим значениям



Российской экономике давно пророчат серьезный кризис, и судя по средним данным ситуация реально стала ухудшаться. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса.

По данным АКРА, которые опубликованы в издании РБК, значение этого показателя, определяющего близость финансовой системы к кризису, подошел к своим критическим значениям. На это повлияли такие факторы, как рост волатильности рубля, резкий рост инфляции, а также разница ставок на финансовом рынке.

По состоянию на 17 декабря 2024 года значение индекса достигло отметки 2,184 пункта. Максимальное значение индекса было зафиксировано в феврале 2024 года на отметке 2,269 пункта, но затем немного снизился. Началом кризиса, по мнению АКРА, можно будет считать уровень индекса на отметке 2,5 пункта.

За всю историю своего существования индекс финансового стресса три раза показывал максимальные значения. Так в феврале 2022 года после начала СВО, его значение поднималось до отметки 10 пунктов. В 2008 году индекс был 8,55, а в 2014 году - 9,115 пункта. Если в 2014 году у нас произошли крымские события, то в 2008 году в мире был полноценный экономический кризис. Отсюда можно сделать вывод, что индекс финансового стресса реально работает, и дает правильные ориентиры.

Стоит ли волноваться россиянам и готовится ли к неприятным событиям? Наверное, высокий уровень инфляции, это и есть признак кризисных явлений, что больно бьет по кошелькам. Но из истории мы видим, что ситуация была и хуже, и все трудности были преодолены. Хотя определенный запас прочности в виде некой суммы денег иметь не помешает, так себя можно чувствовать увереннее.

