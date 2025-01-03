В Вологодскую область вернется зима

Холодная часть циклона, которая пришла к нам в область, вызовет повышение атмосферного давления (которое, тем не менее, все равно останется очень низким, от 735 до 738 мм ртутного столба). Небо прояснится, но избежать снегопада во второй половине дня не получится.

Температура будет постепенно снижаться в течение дня от двух мороза утром до минус десяти вечером. На дорогах гололедица, водителям следует соблюдать особую осторожность.

Ветер северо-западный, периодически он будет менять направление на юго-западное. Скорость ветра - от двух до семи м/с.