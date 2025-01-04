Восемь человек пострадали в ДТП под Никольском

[ Происшествия ]

Восемь человек получили травмы в дорожной аварии, которая произошла накануне в Никольском округе. По информации регионального УМВД, в седьмом часу вечера на автодороге Тотьма-Никольск столкнулись легковые автомобили Audi и Toyota. В обеих иномарках ехали семьи с детьми.  

«В Audi пострадали водитель 1982 года рождения, его супруга 1987 года рождения и трое детей: девочки 7 и 9 лет и 14-летний мальчик. В Toyota травмировались водитель - мужчина 1991 года рождения, женщина 1996 года рождения и годовалая девочка, у которой предварительно диагностированы ушибы и ссадины», - сообщает ИА «Вологда регион».

В УМВД уточнили, что все участники дорожной аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

Теги:
ДТП получили травмы
 

Последние новости

Восемь человек пострадали в ДТП под Никольском
Череповецкая «Северсталь» начала год с крупного поражения
Мощная магнитная буря может обрушиться на Вологодскую область
В Вологодскую область вернется зима
В Германии изменились правила посещения женских саун
Экология ей больше не интересна. Грета Тунберг нашла себе новое увлечение
Под Великим Устюгом открыли ледовую переправу через Северную Двину
2025 год станет решающим для рынка недвижимости. Три возможных сценария развития ситуации
В Вологодской области стартует ещё один эксперимент
В Вологде реорганизуют два детских сада