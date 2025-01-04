Восемь человек пострадали в ДТП под Никольском

Восемь человек получили травмы в дорожной аварии, которая произошла накануне в Никольском округе. По информации регионального УМВД, в седьмом часу вечера на автодороге Тотьма-Никольск столкнулись легковые автомобили Audi и Toyota. В обеих иномарках ехали семьи с детьми.

«В Audi пострадали водитель 1982 года рождения, его супруга 1987 года рождения и трое детей: девочки 7 и 9 лет и 14-летний мальчик. В Toyota травмировались водитель - мужчина 1991 года рождения, женщина 1996 года рождения и годовалая девочка, у которой предварительно диагностированы ушибы и ссадины», - сообщает ИА «Вологда регион».

В УМВД уточнили, что все участники дорожной аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.