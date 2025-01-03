Сегодня самая известная экологическая активистка и борец за климат - Грета Тунберг, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 22 года. На мировую сцену она ворвалась еще 15-летним подростком, когда она начала массово участвовать в различных забастовках на тему климата. Но сегодня от той девочки практически ничего не осталось, сегодня у нее совершенно другие увлечения.

На сегодняшний день Грета Тунберг увлеклась политикой. Движение «Пятницы для будущего», основательницей которого является шведка, уже не популярна среди молодежи. Возможно именно это обстоятельство заставило ее перейти на уровень выше.

Недавно Тунберг была замечена на митинге в поддержку палестинцев. А после того, как она приняла участие в антиизраильской акции протеста в Берлине, западные СМИ заподозрили ее антисемитизме.

Также Тунберг была активной участницей оппозиционных митингов в Грузии. Правда как она там неожиданно появилась, точно также она оттуда и исчезла.

С одной стороны это похвально, когда молодежь занимает такую активную позицию. Но тут же возникает другой вопрос, а на какие деньги существует Грета Тунберг?

Всем известно, что медики поставили Грете диагноз синдром Аспергера, которые иначе называется аутистической психопатией. Данный недуг затрудняет общение с другими людьми. Человек, страда общий подобным расстройством не может понимать чужие эмоции и формулировать свои мысли, для него весь мир воспринимается в черно-белых красках. Но как говорит сама Тунберг, именно протесты помогают ей жить и дают смысл жизни.

Но все же не покидает чувство, что всеми слабостями этой девушки пользуются очень серьезные люди, и спонсируют всю ее деятельность, тем самым привлекая внимание общественности к той или иной проблеме.

Но в любом случае, и это стоит признать, Грета Тунберг не смогла стать тем человеком, который может творить историю. Обычный медийный персонаж, и не более того…

