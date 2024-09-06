Домостроение в Арктике и на Дальнем Востоке будет развивать Segezha Group

4 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме вице-президент по внешним связям Segezha Group Николай Иванов рассказал о фокусе компании на выпуске высокомаржинальной продукции деревянного домостроения.

Segezha Group принимает участие в Восточном экономическом форуме. Вице-президент компании Николай Иванов принял участие в сессии «Лесной комплекс: технологии современного деревянного домостроения». Иванов рассказал о готовности компании реализовывать проекты на территории Арктики и Дальнего Востока, о планах Segezha Group сфокусироваться на производстве высокомаржинальной продукции деревянного домостроения и необходимых мерах для полной загрузки производства. В компании считают, что в условиях сократившейся географии экспорта пиломатериалов и фанеры, важно делать ставку на создание высокомаржинальной продукции и развитие деревянного домостроения, инвестиции в эту сферу более целесообразны и эффективны, чем в проекты, связанные с лесохимией.

«С учетом текущего инвестиционного климата строительство новых ЦБК - это очень затратная и длинная история, при этом потенциальный сбыт целлюлозно-бумажной продукции сложно прогнозировать. За последние годы новые ЦБК построили в Южной Америке и Китае, поэтому можно предположить, что на горизонте ближайших 5-7 лет дополнительные 2-3 млн тонн целлюлозы вряд ли найдут активный спрос. В России за 3 года на 16 млн кубометров в год упал объем заготовки хвойной древесины, а производство и экспорт 5 млн кубометров пиломатериалов потеряно из-за недоступности целого ряда традиционных рынков. Деревянное домостроение в этой связи - хороший выход. Пиломатериалы сегодня продаются с минимальной рентабельностью. Поэтому целесообразно переводить объемы производства из кубических метров в квадратные через создание домокомплектов высокой заводской готовности», - уверен Николай Иванов.

У леспрома России недозагруженный объем лесопиления, который может быть востребован в домостроении, эквивалентен в зависимости от технологии строительства 10-15 млн м2 строений самого разного типа. Сегодня производителей клееных конструкций в России не так много, а суммарный объем производства продукции не превышает 300 тыс. м3. Вице-президент Segezha Group считает, что нужно производить на порядок больше, и те мощности, которые есть сегодня, целесообразно загрузить стабильным заказом. Тем более, что потребность в строительстве современного быстровозводимого и экологичного жилья есть. Например, в Арктике и на Дальнем Востоке. Реализация проектов деревянного домостроения в этих регионах реальна и реализуема, даже несмотря на стоимость логистики.

«При должной господдержке, например, через субсидирование квадратного метра или транспортную субсидию, довезти домокомплекты до Сахалина или других регионов Дальнего Востока и Арктики будет непроблематично – это не более 5-7 тыс. рублей дополнительных затрат на 1 м2. Мы уже провели ряд встреч с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, есть понимание запроса по объему строительства жилой недвижимости, а также социальной и туристической инфраструктуры. Для этих территорий важное значение имеют короткие сроки строительства, энергоэффективность домов, сейсмоустойчивость, возможность использования облегченных фундаментов. Все эти запросы мы можем удовлетворить. Как только наш первый завод, который загружен сейчас на 70%, будет обеспечен заказами на 100%, мы перестроим работу и других наших лесопильных комбинатов. Всего Segezha Group производит более 3 млн м3 пиломатериалов в год. Задача, поставленная акционером, перевести этот объем в максимально сжатые сроки в готовые строительные конструкции. Это позволит и удовлетворить спрос потребителей, и прекратить бесконечно возить поезда с пиломатериалами в Китай с минимальной рентабельностью» - считает вице-президент по внешним связям Segezha Group.

Николай Иванов напомнил, что в конце августа завершился второй этап огневых испытаний зданий из CLT-панелей Segezha Group, которые по инициативе компании проводили МЧС и Минстрой на полигоне НИИ противопожарной обороны в Оренбурге. Они признаны успешными, что подтвердил и директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар, который также принимал участие в дискуссии.

«В процессе крупномасштабных огневых испытаний двух трехэтажных зданий из CLT-панелей, среднеобъемная температура в помещениях достигала 1200 градусов. Результат удивительный: перекрытия выстояли, сам пожар развивался с гораздо меньшей скоростью, чем мы прогнозировали, и не перешел на второй этаж до тех пор, пока не были отключены системы противопожарной защиты. В совокупности с системой противопожарной защиты CLT стоит лучше, чем бетон. Все это позволяет говорить о том, что многоэтажное деревянное домостроение, по крайней мере, до 4 этажей включительно, сегодня уже состоявшийся факт. Комплекс мероприятий, проведенный на крупномасштабной модели, зафиксирован в нормативном документе, и по нему можно начинать проектировать и строить дома», - отметил Александр Бондар.

В числе проектов, которые уже сейчас Segezha Group готова предлагать заказчикам, — двухквартирный дом из CLT площадью 110 м2 стоимостью порядка 7,5 млн руб. (66 500 руб./м2 в полной комплектации). Полный комплект от фундамента до крыши, который возводится менее чем за две недели. Николай Иванов отметил, что проект идеальный для решения задач МЧС России, для оперативного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Дополнительным бонусом для девелоперов и строителей является также отрицательный углеродный след при строительстве из CLT, что будет иметь огромное значение в случае введения углеродного налога в России.

В ходе сессии участники дискуссии говорили о целесообразности применения технологий деревянного домостроения при реализации федеральной программы переселения из ветхого или аварийного жилья. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров напомнил о необходимости поддержания конкурентоспособности деревянного домостроения с точки зрения полной себестоимости владения недвижимостью, особенно если речь идет о промышленных домокомплектах. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что несмотря на то, что подобные дома по скорости и качеству сборки подходят для программы расселения из аварийного или ветхого жилья, есть определенные ограничения по цене квадратного метра, установленной Минстроем, - она не должна превышать стоимость традиционных моделей строительства для обеспечения жильем таких категорий граждан. Николай Иванов в этой связи пояснил, что первые два пилотных дома в Соколе совокупно, с учетом всех затрат на проектирование и благоустройство прилегающей территории, стоили 150 тыс. руб. за 1 м2. Однако, сегодня, в рамках проектов с Вологодской областью, компания готова выйти на цену до 115 тыс. руб. и ниже, что вполне конкурентоспособно.

«Жилой квартал в Вологде для расселения горожан из ветхого аварийного жилья уже спроектирован. Это будут шестиэтажные дома с лифтами, сюда включена внешняя отделка по типологии того, как защищены и построены наши пилотные дома в Соколе. Внутренняя отделка по сути не требуется. Мы рассчитываем начать производство продукции для нового квартала уже в следующем году. Дома будут строить наши партнеры из BN Group», - рассказал Николай Иванов.

Партнер компании Strategy Partners, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Павел Билибин оценил потенциал развития рынка деревянного домостроения как очень высокий. По данным Strategy Partners, рынок деревянного домостроения к 2030 году с текущего объема эквивалентного 4,3 млн м3 может вырасти до 7,2 млн м3. В ИЖС прирост в этом сегменте может составить около 2,5 млн м3. Потенциал роста, по мнению эксперта, может обеспечить использование модульных деревянных конструкций, в том числе при строительстве объектов для МЧС РФ, социальных многофункциональных центров, спортивных и физкультурно-досуговых комплексов, а также модульных туристических объектов.

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