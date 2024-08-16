Зачем преподавать гуманитарные дисциплины в вузе?

В четвёртом номере научного журнала «Вестник Череповецкого государственного университета» за 2024 год опубликована статья «О значении преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе». Автором статьи является доктор политических наук, профессор кафедры социальных коммуникаций и медиа ЧГУ Евгений Марков. В своей статье исследователь проводит анализ изменений, происходящих в российской высшей школе, в том числе выявляет причины и делает акцент на последствиях дегуманитаризации образования.

– Евгений Алфеевич, в опубликованной статье Вы обращаете внимание на особую значимость преподавания гуманитарных дисциплин в наши дни.

– Основное направление моей научной деятельности – анализ политических процессов, происходящих в мире и в нашей стране. А рассмотрение вопросов, связанных с преподаванием гуманитарных дисциплин, можно считать дополнительным. И это направление является важным для изучения, так как затрагивает всё общество. Имеющиеся проблемы волнуют как меня, так и многих моих коллег-преподавателей, поскольку мы формируем мировоззрение молодого поколения. Я наблюдаю изменения, происходящие в нашей системе высшего образования. И особенно заметным является сокращение количества часов для изучения гуманитарных дисциплин. Такая ситуация вызывает беспокойство, потому что может иметь необратимые последствия.

– Вы считаете, что гуманитарные дисциплины нужно преподавать на всех специальностях?

– Преподавание гуманитарных дисциплин необходимо для всех студентов, независимо от получаемой специальности. Почему? Потому что их изучение не ограничивается получением только узкого набора компетенций, связанных с выбранной профессией. Например, когда инженер приобретает знания и навыки по использованию различных технических средств. Изучение гуманитарных дисциплин закладывает духовно-нравственные ценности.

– Относится ли необходимость гуманитарного образования в большей степени к высшей школе?

– Гуманитарная составляющая должна присутствовать на всех уровнях образовательной системы: начиная с дошкольных учреждений и заканчивая университетами. Только таким образом можно сформировать полноценную личность, способную максимально раскрыть свой потенциал в жизни и профессии. Развитие креативного мышления и расширение кругозора необходимы для любой деятельности.

– На Ваш взгляд, вследствие каких процессов происходит дегуманитаризация образования?

– В основе этой проблемы лежит глобальная коммерциализация, которая проникла во все сферы жизни человечества. Подготовка специалистов, которые будут активно участвовать в производстве, зарабатывать деньги и потреблять товары промышленности, считается предпочтительнее. Однако необходимо помнить, что у таких людей может наблюдаться неразвитое критическое мышление.

Гуманитарное образование развивает особое мышление, известное как сократовское. Благодаря ему каждый человек способен анализировать происходящие вокруг него процессы, продумывать траекторию своей будущей карьеры и критически оценивать, к примеру, действия правительства. А такие люди становятся неудобными в наши дни.

А каковы последствия дегуманитаризации на государственном уровне? Давайте, например, посмотрим, как сегодня проявляет себя элита в западных странах. Так, премьер-министр может не знать географию и историю, совершать неэтичные поступки, даже сознательно говорить неправду. Подобная ситуация является также результатом отсутствия гуманитарного образования и ценностей.

– Можно ли сегодня утверждать, что Россия во многом следует западному курсу в области образования и подготовки кадров?

– В последние десятилетия было ощутимое влияние со стороны западных стран. В 1980-90-е годы мы начали процесс перестройки, стремились установить дружественные отношения с западными странами и, подключаясь к болонскому процессу, заимствовали систему подготовки специалистов.

Но сегодня можно отметить в основном отрицательные результаты принятых тогда решений. И поэтому мы начали отходить от прежних стандартов и теперь стараемся идти своим путём. Например, в числе прочего много дискутируют о необходимости отмены ЕГЭ, поскольку в процессе подготовки к такому экзамену формируется мышление «шаблонами», и мы лишаемся креативной составляющей. Но не так легко отказаться от того, что применяется в течение продолжительного времени. Поэтому эти изменения не произойдут мгновенно.

– Что касательно дегуманитаризации образования говорят российские эксперты?

– Моё мнение относительно дегуманитаризации образования не является исключительным. Всё больше отечественных исследователей выражает тревогу по поводу сокращения часов, отводимых на преподавание гуманитарных дисциплин. Мнение Г. К. Сайкиной, А. А. Полонникова, С. А. Смирнова и некоторых других я привожу в моей статье.

– Разделяют ли зарубежные коллеги Ваши опасения относительно дегуманитаризации?

– Важно отметить, что эта проблема волнует и зарубежных исследователей. К примеру, примечательно высказывание британского литературоведа и философа Терри Иглтона. В заметке «Смерть университетов» в The Guardian он пошутил, что как не может быть паба без алкоголя, так не может быть и университета без гуманитарных дисциплин.

– Можно ли отметить положительные изменения на федеральном уровне в России?

– Руководство нашей страны понимает важность гуманитарной составляющей и не случайно вводит такие дисциплины, как «Основы российской государственности». Также в последнее время было увеличено количество часов, отведенных на преподавание истории, которая читается студентам всех специальностей. Наблюдается увеличение часов преподавания некоторых других гуманитарных дисциплин. Думаю, нужно продолжать работу в данном направлении.

Архив выпусков журнала «Вестник Череповецкого государственного университета» и статья «О значении преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе»: https://www.chsu.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-izdaniya/vestnik-chgu/arkhiv-vypuskov.php