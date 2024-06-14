В Вологде нашли здание для городского ЗАГС

В Вологде найдено здание для размещения там городского ЗАГС. По информации комитета по охране объектов культурного наследия, ЗАГС планируют разместить в объекте культурного наследия федерального значения «Дом Варакина» на Набережной VI армии, где в последнее время располагалась Центральная больница Вологодского округа.

Об этом работники комитета написали в комментариях в соцсетях врио главы округа Георгия Филимонова, где вологжане спрашивали о судьбе этого здания.

«По объекту культурного наследия федерального значения «Дом Варакина, Набережная VI Армии, 137, разрабатывается научно-проектная документация на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ с приспособлением объекта для современного использования. В дальнейшем в памятнике планируется размещение ЗАГС», - говорится в комментариях.

Появление дома на Набережной VI Армии, 137 относят к 1770-м годам. Первоначально дом отмечен во владении купца 1-й гильдии Ивана Алексеевича Шапкина, а в 1828 году по решению Сената он достался родственникам супруги купца – Николаю Митрополову и сестре его Софье, которые в 1829 году продали дом вологодскому купцу Николаю Борисовичу Корелкину.

Затем дом был в собственности будущего городского головы Александра Васильевича Сорокина, который сдавал его под различные городские нужды. С середины 1890-х годов и до национализации его в 1918 году дом значится за купцом Федором Варакиным – владельцем нескольких пароходов.

В советское время в особняке Варакина располагались медицинские учреждения. С мая 1981 года там находилась Вологодская центральная районная больница.