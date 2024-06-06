В Вологодской области намерены восстановить популяцию уникальной рыбы

В Вологодской области создан новый биологический заказник «Нерестилища стерляди», созданный для восстановления популяции уникальной сухонской стерляди. В 2022 году рыба была занесена в Красную книгу Вологодской области.

Как указано в постановлении правительства, заказник будет находиться на территории пяти муниципальных образований – Междуреченского, Тотемского, Тарногского, Нюксенского и Великоустюгского округов. По сообщению портала GorodVo, общая площадь заказника составит 1627 га.

«Граница ООПТ проходит по урезу воды среднемноголетнего уровня периода половодья в мае. Данный уровень соответствует необходимому уровню воды в реке для затапливаемых галечно-песчаных нерестилищ стерляди в районе перекатов», — отмечается в постановлении правительства.

Всего заказник будет состоять из девяти частей, расположенных в акватории Сухоны между 190-м и 475-м километрами.

На территории заказника будет запрещен промышленный лов рыбы, ловля рыбы любыми сетями, «нахождение с самоловными крючковыми снастями или их применение при осуществлении любительского рыболовства». Также предусмотрены ряд других ограничений.