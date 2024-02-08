«Слава Богу, ты ушел»: как изменился состав вологодского правительства за последние 100 дней

Сегодня Георгий Филимонов отмечает 100 дней в статусе врио губернатора Вологодской области. За это время состав регионального правительства изменился кардинальным образом, хотя в первые дни правления Георгий Филимонов заявлял о том, что не планирует резких перемен в управленческой команде региона.

«Мы должны обеспечить мягкий, «бесшовный» переход на новый исторический этап, при этом главное - сохранить людей. Может быть, предполагаются после изучения ситуации в регионе шаги, которые будут связаны с кадровыми переменами, но они должны быть адекватны, обусловленными конкретными причинами», - заявлял 3 ноября врио губернатора.

Однако спустя две недели в правительстве региона начались кадровые перестановки. Так, в новом составе правительства не оказалось заместителей губернатора Михаила Глазкова, Ларисы Каманиной и Виталия Тушинова. Также ушел в отставку первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Помимо этого, без должностей остались экс-начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников, руководивший департаментом физкультуры и спорта Сергей Фокичев и экс-начальник департамента образования Елена Рябова. Не выдержала гонки также Инна Синягина, которая была назначена заместителем губернатора области.

В конце ноября покинул свой пост начальник департамента имущественных отношений Александр Коротких. Он, впрочем, остался работать в правительстве в должности начальника департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

В этом году перестановки в правительстве продолжились.

В январе ушла в отставку начальник управления информполитики Мария Соколова. Примерно в это же время было заявлено об отставке трех чиновников департамента здравоохранения области – Светланы Ковригиной, Михаила Дуганова и Анны Бобровской.

В середине января со своей должностью попрощался глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин. Он, правда, не числился в аппарате правительства, но возглавлял один из крупнейших муниципалитетов области.

Последние числа января стали последними днями работы в правительстве Елены Кукушкиной, которая руководила комитетом по охране объектов культурного наследия, а также руководителей трех департаментов – лесного комплекса Романа Маркова, природных ресурсов Дмитрия Банникова и охотдепартамента Олега Кислицына. Также об отставке заявил бывший начальник департамента экономического развития области Евгений Климанов.

Большинство освободившихся кресел заняли люди из команды врио губернатора Георгия Филимонова.

Одним из первых «варягов», появившихся в правительстве, стал Александр Мордвинов. Он, правда, не занял ничьего кресла, а был назначен на должность председателя правительства, которая была упразднена экс-губернатором Олегом Кувшинниковым.

С 21 ноября приступил к обязанностям первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко. Еще один человек из команды Филимонова – замгубернатора Михаил Сылка. Должность начальника департамента внутренней политики Евгений Тютюков также из «варягов». Правда, бывший начальник этого департамента – Евгений Богомазов остался работать в правительстве в должности заместителя губернатора.

С первых дней в команде Филимонова работала Валерия Решетникова, которая после отставки Марии Соколовой возглавила управления информационной политики. Назначенный вместо Александра Коротких начальником департамента имущественных отношений Николай Куприянов раньше, как и Филимонов, работал в правительстве Московской области. Из этой же команды – Иван Абрамов, который, вероятно, будет претендовать на должность главы Великоустюгского округа.

Одно из последних назначений - Владислав Ефанов, который возглавил новый департамент, объединивший департаменты лесного комплекса, природных ресурсов и охотхозяйства.

С приставкой и.о. пока руководит департаментом здравоохранения Антон Еремеев. Чтобы избавиться от этой приставки, его кандидатуру должны утвердить в Минздраве.

Также сообщалось, что департаменту экономического развития представили нового руководителя Ирину Батогову. Она хоть и не является членом команды Георгия Филимонова, но утверждалось, что ее пригласил на работу Сергей Жестянников, которого врио губернатора перевел из глав районов в заместители губернатора. Правда, тг-каналы пишут, что она уже не работает в департаменте. По крайней мере, на сайте ведомства и.о. руководителя числится Анна Цешнатий.

Добавим, что все основные отставки врио губернатора Георгий Филимонов озвучивает по понедельникам во время оперативных совещаний в региональном правительстве.