В Законодательном Собрании началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в рамках нулевых чтений.

«Всего в следующем году будут действовать 22 государственные программы. В рамках нулевых чтений мы планируем рассмотреть 16 из них – те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов, - отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – Остальные шесть программ будут проанализированы на заседаниях комитетов ЗСО в рабочем порядке. Стоит обратить внимание, что пока это не окончательная версия бюджета. Он будет скорректирован после второго чтения федерального бюджета, когда мы узнаем объем дополнительных поступлений в наш регион».

По словам заместителя Губернатора, начальника Департамента финансов области Татьяны Голыгиной, при формировании бюджета были учтены последние новеллы в федеральном законодательстве, которые касаются, в основном, поступления налогов и акцизов.

Что касается доходной части бюджета, то одним из основных источников остается налог на прибыль организаций. В 2024 году он планируется на уровне 39,8 млрд рублей. Прогноз по поступлению налога на доходы физических лиц – 24,1 млрд. Акцизы на нефтепродукты достигнут 9 млрд, а на жидкую сталь – более 1,5 млрд рублей. Налог на имущество организаций составит 15,7 млрд с поэтапным увеличением в последующие годы.

«В целом ожидаемые поступления собственных доходов прогнозируются выше того уровня, который был запланирован в прошлом году. Плюс за три года порядка 36 миллиардов рублей. Если изначально поступление налоговых и неналоговых доходов на 2024 год планировалось на уровне 90 миллиардов, то сейчас – уже более 100. То же самое касается и планового периода. При этом, как было отмечено, это не предел», - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин.

В расходной части приоритет, как и все прошедшие годы, отдается социальной сфере. Расходы на национальную экономику составят 26%.

На развитие образования планируется направить 27,6 млрд рублей, на дорожную сеть – 25,5 млрд, на различные социальные выплаты – почти 23 млрд, сфера здравоохранения получит более 19,3 млрд рублей, на поддержку сельского хозяйства запланировано 4,1 млрд, сфера культуры получит порядка 2,5 млрд. На реализацию национальных проектов в 2024 году планируется направить 21,2 млрд рублей.

«Что касается государственного долга, то, по оценке Министерства финансов, Вологодская область относится к региону с высокой долговой устойчивостью. Госдолг состоит исключительно из бюджетных кредитов, и мы не планируем ни в какой перспективе привлечение банковских кредитов. На 2024 год госдолг запланирован на уровне 19,2 миллиарда рублей, к концу 2026 года мы ожидаем, что он снизится до 13,6 млрд рублей, или 7-8 процентов бюджета», - отметила Татьяна Голыгина.

Добавим, что в представленном проекте бюджета полностью запланированы расходы на выплату заработной платы в соответствии с Указами Президента, предусмотрены средства на социальную поддержку граждан и все публичные обязательства.