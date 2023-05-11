Сергей Баранов прочтет открытую лекцию о повести Виктора Астафьева в Вологде 16 мая

Очередная лекция вологодского библиотечного проекта «Школа серьезного чтения» будет посвящена повести «Пастух и пастушка», «любимому детищу» Виктора Астафьева.

Лектор – Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета.

Начало лекции во вторник, 16 мая, в 18:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, конференц-зал.

Возрастные ограничения: (12+).

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.



Виктор Петрович Астафьев – один из крупнейших русских писателей второй половины ХХ века. Он родился в 1924 году и стал свидетелем и непосредственным участником событий, происходивших в нашей стране в предвоенные, военные и послевоенные – может быть, внешне и мирные, но на самом деле исполненные глубокого драматизма годы и десятилетия. Все произведения Астафьева в большей или меньшей мере автобиографичны, они – творческое преломление всего, что писателю довелось увидеть, испытать, перечувствовать. Его рассказы, повести, романы, очерки, интервью – это раздумья о жизни, о ее смысле и ценности, об ответственности человека за то, как она прожита.

Астафьев – лауреат нескольких государственных премий, но главный показатель значимости созданных им произведений не награды, а читательское признание, тиражи книг, не залеживающихся на полках магазинов, пользующихся постоянным спросом в библиотеках и переведенных на многие языки мира. Некоторые произведения писателя давно и прочно вошли в школьные программы, по некоторым сняты фильмы и поставлены спектакли.

По мнению критиков, в творчестве Астафьева доминируют две, особенно волновавшие его темы: тема деревни и тема Великой Отечественной войны. Тема деревни представлена книгой «Последний поклон», которую он писал на протяжении почти всей своей творческой жизни. Теме войны посвящено самое первое его произведение – рассказ «Гражданский человек» («Сибиряк») и изданная им на завершающем этапе творческой биографии романная дилогия «Прокляты и убиты», вызвавшая при своем появлении и до сих пор вызывающая жаркие споры.

Самое объемное, хотя и не исчерпывающе полное, собрание сочинений Астафьева насчитывает 15 томов. Сам он относился к своим созданиям по-разному. Книгу «Царь-рыба», например, тепло принятую читателями, высоко оцененную критикой и удостоенную Государственной премии СССР, считал не очень удавшейся. А повесть «Пастух и пастушка», пережившую долгую и непростую цензурную историю, называл «любимым детищем». Тематически повесть эта может быть отнесена к разряду книг о войне, хотя она – не только о войне и, может быть, прежде всего – не о войне.

Повести этой и будет посвящена очередная, пятая лекция проекта «Школа серьезного чтения». А предварением ее могут стать высказывания писателя: