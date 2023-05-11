Сергей Баранов прочтет открытую лекцию о повести Виктора Астафьева в Вологде 16 мая

11.05.2023 [Культура]

Очередная лекция вологодского библиотечного проекта «Школа серьезного чтения» будет посвящена повести «Пастух и пастушка», «любимому детищу» Виктора Астафьева.

Лектор – Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета.

Начало лекции во вторник, 16 мая, в 18:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, конференц-зал.

Возрастные ограничения: (12+).

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Виктор Петрович Астафьев – один из крупнейших русских писателей второй половины ХХ века. Он родился в 1924 году и стал свидетелем и непосредственным участником событий, происходивших в нашей стране в предвоенные, военные и послевоенные – может быть, внешне и мирные, но на самом деле исполненные глубокого драматизма годы и десятилетия. Все произведения Астафьева в большей или меньшей мере автобиографичны, они – творческое преломление всего, что писателю довелось увидеть, испытать, перечувствовать. Его рассказы, повести, романы, очерки, интервью – это раздумья о жизни, о ее смысле и ценности, об ответственности человека за то, как она прожита.

Астафьев – лауреат нескольких государственных премий, но главный показатель значимости созданных им произведений не награды, а читательское признание, тиражи книг, не залеживающихся на полках магазинов, пользующихся постоянным спросом в библиотеках и переведенных на многие языки мира. Некоторые произведения писателя давно и прочно вошли в школьные программы, по некоторым сняты фильмы и поставлены спектакли.

По мнению критиков, в творчестве Астафьева доминируют две, особенно волновавшие его темы: тема деревни и тема Великой Отечественной войны. Тема деревни представлена книгой «Последний поклон», которую он писал на протяжении почти всей своей творческой жизни. Теме войны посвящено самое первое его произведение – рассказ «Гражданский человек» («Сибиряк») и изданная им на завершающем этапе творческой биографии романная дилогия «Прокляты и убиты», вызвавшая при своем появлении и до сих пор вызывающая жаркие споры.

Самое объемное, хотя и не исчерпывающе полное, собрание сочинений Астафьева насчитывает 15 томов. Сам он относился к своим созданиям по-разному. Книгу «Царь-рыба», например, тепло принятую читателями, высоко оцененную критикой и удостоенную Государственной премии СССР, считал не очень удавшейся. А повесть «Пастух и пастушка», пережившую долгую и непростую цензурную историю, называл «любимым детищем». Тематически повесть эта может быть отнесена к разряду книг о войне, хотя она – не только о войне и, может быть, прежде всего – не о войне.

Повести этой и будет посвящена очередная, пятая лекция проекта «Школа серьезного чтения». А предварением ее могут стать высказывания писателя:

  • Родина – это то, без чего жить нельзя.
  • Жизнь наступает с той поры, когда человек начинает задумываться над поступками и отвечать за них.
  • Железо калит огонь, человека – беда.
  • Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства!
  • Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую.
  • Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею.
  • Первая любовь – это все-таки подарок судьбы, и так он подарком и должен оставаться. А все, что бывает после первой любви, все – второе.
  • Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже о тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной, и ему становиться легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою…
  • Соприкасаясь с церковью и настоящим искусством, человек становится способен сострадать и чувствовать прекрасное.
  • Никогда ещё не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура, которая одолевала и одолевает его всегда во времена смутные, бедственные, тяжкие. Она, массовая культура, как окопная вошь, что грызёт тело, но подтачивает душу.
  • У райских врат стучаться бесполезно...
  • Самые счастливые игры – недоигранные, самая чистая любовь – недолюбленная, самые лучшие песни – недопетые.
Тэги: лекция, литература, Баранов

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