Вечер памяти писателя Роберта Балакшина пройдет в Вологде 9 марта

07.03.2023 [Культура]

Вечер памяти вологодского писателя Роберта Балакшина пройдет в областной библиотеке Вологде 9 марта.

Роберт Александрович ушел из жизни 10 марта 2022 года на 78 году жизни.

На счету автора почти 30 книг прозы и исторической публицистики. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «О, русская земля» за 2005 год, Государственной премии Вологодской области по литературе за 2006 год. Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также медалью благоверного князя Даниила Московского.

Роберт Александрович родился в 1944 году в селе Коротыгино Грязовецкого района. К возрасту 5-6 лет, по словам писателя, относится его первая попытка творчества. После потрясения от книги «Тарас Бульба», которую ему прочитали родители, он сидел дома взаперти и решил сочинить стихотворение о казаках, едущих по степи. Однако не хватило знаний: «Поскольку ни одного живого казака я не видел, и о том, что такое — степь, имел весьма смутное представление, то ничего у меня в тот раз не получилось. Писать я ещё не умел, это было устное творчество», — рассказывал писатель.

К 1960-62 годам относится вторая попытка творчества. Писатель решил вести дневник, однако почти сразу его забросил: «Зато начал и исписал половину общей тетради романом о пиратах. Тетрадка эта сохранилась. Я от кого-то услыхал, что настоящие писатели правят свои рукописи, и вот эта тетрадка вся исчеркана».

Армия спровоцировала писателя на серьезные перемены в жизни: «В армии я впервые задумался о себе. Служил я во внутренних войсках. Мы охраняли заключенных. И вот стоишь четыре часа на вышке, еще мало кого знаешь, друзьями не обзавелся, и думаешь о себе. В армии я снова стал много читать, в части была хорошая библиотека. Прочел И. Стоуна „Моряк в седле“, потом и все 14–ти томное собрание сочинений Джека Лондона, и смутные позывы детства и юности стали ясной целью — я буду писателем».

Во время службы в армии много читал, к этому времени относятся и первые литературные опыты – рассказ «Эсэлка» был напечатан в областной газете «Красный Север» в 1971 г. Тремя годами позднее в свет вышла первая книга «Две недели».

С 1998 по 2002 год Роберт Балакшин был ответственным секретарем Вологодской писательской организации, участвовал в работе выездных секретариатов СП России.

В последние годы у писателя появились произведения и для детей. С 2002 года по благословению настоятеля Сретенского Московского монастыря архимандрита Тихона Шевкунова занимался переложением для детей житий святых угодников Божиих на современный литературный язык. Он переложил 60 житий, которые уже вышли в двухтомнике издательства Сретенского монастыря.

Также популярностью у детей пользуется переведенная Балакшиным с немецкого языка «Книга сказок Рихарда фон Фолькманна».

В 2014 году писатель вошел в короткий список кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Роберт Балакшин – автор нескольких сборников повестей и рассказов, романа «Страсти по Дому: хроники смутных времен», книг по истории Вологодского края, сборника стихов «Легкие следы» и поэмы «В Екатеринбурге 17 июля 1918 г.». 

– В вечере примут участие родные писателя, друзья и коллеги, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало мероприятия 9 марта в 18:00 в зале редких книг Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Приглашаются все желающие.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: встреча, память, Роберт Балакшин, писатели

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