И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

Жители Харовска лишились возможности переходить реку Кубену по льду там, где это сокращает путь. Ранее в этом месте был подвесной мост, движение по которому было остановлено в октябре 2019 года. Мост стал аварийным и власти приняли решение демонтировать его.

Мост, который для многих жителей района являлся местной достопримечательностью, а для ста человек, проживающих в микрорайоне, самым быстрым путем к центру Харовска был построен в 1968 году, когда в заречном микрорайоне Сплавной проживало около 700 человек. В 2019 мост убрали и решили вместо него сделать понтонную переправу. Стоимость нового моста после экспертизы оценили в 45 млн рублей. Это была неподъемная стоимость для Харовска. А пользовались мостом всего 100 человек.

В итоге в Харовске на месте подвесного моста появилась понтонная переправа. Зимой люди должны были переходить реку по льду. Но ледовую переправу никто не оборудовал.

Второго февраля Харовская районная газета «Призыв» опубликовала информацию о том, что харовчанам запретили выходить на лед реки Кубены в створе улицы Ленинградской. Как раз там, где раньше был мост

«Это опасно для жизни: из-за резких перепадов температуры воздуха около берега образовались обширные промоины. Соответствующее постановление подписал глава Харовского округа Олег Тихомиров. Пробовать лед на прочность в этом месте точно не стоит: за это грозит административный штраф от 1000 до 3000 рублей. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций будут организованы рейды сотрудников полиции и аварийно-спасательной службы и МЧС», — сообщила газета.

100 человек теперь должны либо подстраиваться под расписание автобуса, либо, если не успели на него, идти в обход 8 километров. Люди уверены, что проблема не в перепадах температур, а в том, что рядом не закрыта скважина, из которой постоянно течет вода и образуются промоины.

«Полынья образовалась не в результате оттепели. А в результате того, что канализация течет в речку. И скважина уже 3 года не заглушена, которая находится выше по течению», — написали NewsVo жители Харовска.

Они говорят, что, когда скважина была закрыта, переходить реку можно было нормально.

30 декабря харовчане ходили к главе округа Олегу Тихомирову с просьбой наморозить переход через реку.

«Глава конкретного ничего не пообещал. Только сказал, что надо этот вопрос решать с соответствующими органами, типа ГИМС, МЧС и т. д. А вот 30 января вынес такое постановление. Люди даже были согласны на отмену автобуса на время ледовой переправы. Так автобус ходит на поселок Сплавная 5 или 6 раз. Но люди идущие к 6 часам на работу и после 20 часов, кроме как ледовой переправы никак не могут добраться до дома. Или же пешком около 8 км. через автомобильный мост на трассе Сокол- Харовск-Вожега», — пишут местные жители.

10 февраля администрация Харовска написала, что Сотрудниками администрации Харовского муниципального округа совместно с МО МВД России «Харовский», ГУ МЧС России по ВО продолжаются мероприятия, связанные с предотвращением чрезвычайных ситуаций на водных объектах Харовского муниципального округа в зимний период. То есть ловят людей, которые вопреки запрету все равно идут в привычном и удобном месте.

Но жители возмущены таким поведением властей. Их как будто не слышат.

«В Крещение так можно было выходить куче людей на лед. И знаки запрещающие прикрыли пленочной. И мостик специально сделали и денег на мостик нашли. А после Крещения пленочку сняли с запрещающих знаков. И сразу стало нельзя выходить на лед. У людей так для автотранспорта делают ледовые переправы, а у нас для людей ничего не хотят сделать. Мне так кажется, что не оттепель и не скважина виноваты в промоине, а нечто другое, чего не хочет замечать администрация округа. Посмотрите, что выше по течению черное пятно до середины реки. Что ниже по течению также до середины реки черное пятно. А ведь многие люди ходят на реку и берут воду в реке для питья»

На это администрация ответила, что в Крещение на реке дежурили все заинтересованные службы: скорая помощь, МЧС, аварийно-спасательная служба и другие. Никаких ЧП зарегистрировано не было.

Люди в свою очередь спрашивают, как им попадать домой, если последний рейс в 17.30. И просят наладить переправу и в зимнее время.

«Посмотрите десять минут и мы в городе. Неужели так сложно сделать переправу? Это просто нежелание, ну может и неумение. А бумагу запачкать это проще всего», — так реагируют жители на постановление.

Власти тем, временем утверждают, что расписание движения автобусных рейсов согласовано с жителями Сплавной и предлагают писать коллективное обращение на изменение рейсовых автобусов.