Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону

Депутат законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов озадачился доходами женщин в декрете.

По его мнению одной из главных задач страны сейчас является демография.

«Мы должны сделать всё, чтобы преодолеть русский крест, сохранить нацию. Необходимы системные решения, а не точечные меры поддержки семей, потому что государство ПРОСИТ рожать! Женщинам надо дать уверенность в завтрашнем дне. Например, пора перестать декретный отпуск считать отпуском. Это полноценная профессиональная занятость женщины, и она должна оплачиваться достойно. Пособие по уходу за ребенком должно стать зарплатой с уровнем не ниже средней заработной платы в регионе. Такое решение надо принимать не задумываясь!» — сказал Евгений Шулепов.

Кроме этого, депутат обратил внимание на систему здравоохранения, по его мнению доступность медицины продолжает падать, смертность от самых распространенных заболеваний (сердечно-сосудистые, эндокринные и т. д.) растет. Значит, национальный проект не работает.

«Это надо признать и перейти на программно-целевое управление в отрасли, по каждому направлению — четкие показатели и финансирование со строгой отчетностью».

Не все так радужно и в системе образования. Депутат предлагает вернуться к советскому преподаванию.

Также депутат обратил внимание на перспективы экономики, указав на то, что импортозамещение пока что работает больше на уровне призывов, но на деле всё не так радужно.