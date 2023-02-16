Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону

16.02.2023 [Политика]

Депутат законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов озадачился доходами женщин в декрете. 

По его мнению одной из главных задач страны сейчас является демография.

«Мы должны сделать всё, чтобы преодолеть русский крест, сохранить нацию. Необходимы системные решения, а не точечные меры поддержки семей, потому что государство ПРОСИТ рожать! Женщинам надо дать уверенность в завтрашнем дне. Например, пора перестать декретный отпуск считать отпуском. Это полноценная профессиональная занятость женщины, и она должна оплачиваться достойно. Пособие по уходу за ребенком должно стать зарплатой с уровнем не ниже средней заработной платы в регионе. Такое решение надо принимать не задумываясь!» — сказал Евгений Шулепов. 

Кроме этого, депутат обратил внимание на систему здравоохранения, по его мнению доступность медицины продолжает падать, смертность от самых распространенных заболеваний (сердечно-сосудистые, эндокринные и т. д.) растет. Значит, национальный проект не работает.

«Это надо признать и перейти на программно-целевое управление в отрасли, по каждому направлению — четкие показатели и финансирование со строгой отчетностью».

Не все так радужно и в системе образования. Депутат предлагает вернуться к советскому преподаванию.  

Также депутат обратил внимание на перспективы экономики, указав на то, что импортозамещение пока что работает больше на уровне призывов, но на деле всё не так радужно.

«В нынешних обстоятельствах экономике нужны простые и понятные решения. Например, строительство новых НПЗ. Хватит гнать нефть зарубеж, необходимо продавать бензин и дизельное топливо. Точно также давно пора перейти к глубокой переработке древесины, построить профильные заводы, ЦБК. В Финляндии доход с одного кубометра леса в 10 раз больше, чем в России! Та же ситуация с зерном. На экспорт должно уходить переработанное сырье в виде готовой продукции — муки, макаронных изделий и т. д. Дальше идут машиностроение, станкостроение, приборостроение, инструмент… Производство средств производства — это государева задача! И ее надо решать параллельно с кардинальным изменением денежно-кредитной политики в стране. Эксперты твердят об этом многие годы, все стратегии и расчёты есть, бери и делай. Почему же нет политической воли?»
 

Тэги: депутаты, декрет, женщины в декрете

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Нюксенском районе горит участок газопровода Трансгаз-Ухта
Вологодские синоптики обещают нестабильную погоду

Похожие новости

Шестеро из десяти вологжан считают, что чиновники и депутаты не должны ездить на отдых за границу

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди вологжан с доходом свыше 80 тыс. руб.

686
0

В Ирдоматском сельском поселении депутата удалили из общего чата совета поселения из-за неудобных вопросов

Об этом депутат сама сообщила своим избирателям

1352
0

Путин одобрил публикацию деклараций депутатов без личных данных

Информация о доходах, расходах и имуществе депутатов разного уровня и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных

916
0

Уголовный процесс над бывшим депутатом Татьяной Муромцевой откладывают в седьмой раз

Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, отмывании денежных средств и имущества, а также неправомерном обороте средств платежей

1177
0

Депутатов Госдумы и сенаторов освободили от обязанности публиковать декларации о своих доходах

Закон об этом Госдума приняла в третьем, итоговом чтении

911
0

Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей

2453
0

Турчак: Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. <...> Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак

2400
0

Известный вологжанам курский депутат попал под критику из-за видео с курорта

Губернатор Курской области Роман Старовойт посчитал поведение депутата Максима Васильева неуместным

2161
0

Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита

Вопрос на контроле депутата Ларисы Кожевиной

3485
0

Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя

Парламентарии поддержали решение

5280
0

«Единая Россия» не стала голосовать за законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

В партии объяснили это тем, что не хотят быть популистами

1457
0

В Госдуме предложили отменить отсрочку по мобилизации для сенаторов и депутатов

Но большинство законопроект не поддерживает

961
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Великоустюгскому аэропорту требуется еще 700 млн рублей на реконструкцию
Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону
Житель Сокола на улице отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины
Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Жителю Сокольского района грозит до пяти лет лишения свободы за два поджога
Выставка работ фотографа-натуралиста Александра Староверова откроется в Вологде 18 февраля
Весенняя ярмарка мастеров, ремесленников и семейных мануфактур «Амбар маркет» пройдет в Вологде 5 марта
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

2128
0
15.02.2023 [БлогоVO]

Наша шатровая мельница снова стоит в строительных лесах

327
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1045
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика