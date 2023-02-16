Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону

Депутат законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов озадачился доходами женщин в декрете.
По его мнению одной из главных задач страны сейчас является демография.
«Мы должны сделать всё, чтобы преодолеть русский крест, сохранить нацию. Необходимы системные решения, а не точечные меры поддержки семей, потому что государство ПРОСИТ рожать! Женщинам надо дать уверенность в завтрашнем дне. Например, пора перестать декретный отпуск считать отпуском. Это полноценная профессиональная занятость женщины, и она должна оплачиваться достойно. Пособие по уходу за ребенком должно стать зарплатой с уровнем не ниже средней заработной платы в регионе. Такое решение надо принимать не задумываясь!» — сказал Евгений Шулепов.
Кроме этого, депутат обратил внимание на систему здравоохранения, по его мнению доступность медицины продолжает падать, смертность от самых распространенных заболеваний (сердечно-сосудистые, эндокринные и т. д.) растет. Значит, национальный проект не работает.
«Это надо признать и перейти на программно-целевое управление в отрасли, по каждому направлению — четкие показатели и финансирование со строгой отчетностью».
Не все так радужно и в системе образования. Депутат предлагает вернуться к советскому преподаванию.
Также депутат обратил внимание на перспективы экономики, указав на то, что импортозамещение пока что работает больше на уровне призывов, но на деле всё не так радужно.
«В нынешних обстоятельствах экономике нужны простые и понятные решения. Например, строительство новых НПЗ. Хватит гнать нефть зарубеж, необходимо продавать бензин и дизельное топливо. Точно также давно пора перейти к глубокой переработке древесины, построить профильные заводы, ЦБК. В Финляндии доход с одного кубометра леса в 10 раз больше, чем в России! Та же ситуация с зерном. На экспорт должно уходить переработанное сырье в виде готовой продукции — муки, макаронных изделий и т. д. Дальше идут машиностроение, станкостроение, приборостроение, инструмент… Производство средств производства — это государева задача! И ее надо решать параллельно с кардинальным изменением денежно-кредитной политики в стране. Эксперты твердят об этом многие годы, все стратегии и расчёты есть, бери и делай. Почему же нет политической воли?»