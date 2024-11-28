Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска

Вроде бы обычное дело, но радостное событие – рождение детей, обернулось кошмаром для жительницы Ульяновска. Молодая женщина оказалась при смерти из-за некомпетентности медиков и сейчас находится в плачевном состоянии, а врачам приходится бороться за ее жизнь.

Вопиющая история случилась в роддоме при клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного города Ульяновска 26 ноября, врачебная ошибка едва не стоила жизни роженице. Молодая 32-летняя женщина поступила в ульяновский роддом со схватками. В процессе родов врачами было принято решение о проведении спинальной анестезии. Роженица успела родить крепких и здоровых двойняшек, а после родов ей стало плохо. Как оказалось вместо наркоза женщина получила совсем другой медикамент, а именно транексамовую кислоту.

Сразу после родов здоровье роженицы резко ухудшилось, и медики были вынуждены перевести пострадавшую в областную ульяновскую больницу, где ее состояние врачи оценили, как тяжелое. Сейчас доктора проводят все необходимые мероприятия для спасения жизни пациентки и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и не дать женщине умереть.

По сообщению Минздрава Ульяновской области, новорожденные дети здоровы и их жизни находятся в безопасности. По этому факту в Следственном комитете Российской Федерации по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей».

Как выяснилось, 44-летний доктор ульяновского роддома перепутал флаконы с лекарствами и ошибочно ввел женщине совсем не тот медикамент, который ей был необходим. Поняв всю серьезность своей ошибки, врач испугался и попытался скрыться от правосудия. Медик ударился в бега, но далеко убежать не успел. Рассеянного доктора задержали оперативники, сообщает портал «Радио 1» со ссылкой на KP.RU.

На данный момент про этот вопиющий случай врачебной ошибки, в прокуратуре комментариев не дали. Однако, это уже не первый случай, когда медики Ульяновска совершают врачебную ошибку. В 2018 году на операционном столе пострадала девушка Екатерина Федяева, которой врачи ввели формалин. Несмотря на то, что тогда за жизнь пациентки боролись медики из Москвы, спасти молодую женщину, не удалось и она погибла.