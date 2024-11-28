Два автомобиля сгорели после ДТП под Грязовцем

Два автомобиля сгорели сегодня на пересечении дорог Вологда-Ростилово и Илейкино-Шуйское в Грязовецком округе.
По информации регионального УМВД, автомобиль Газель, которым управлял 36-летний мужчина, двигаясь со стороны Илейкино в сторону Шуйского не предоставил преимущество автомобилю Ниссан Террано, ехавшему из Вологды в сторону Грязовца по трассе Вологда-Ростилово.
«Произошло столкновение и возгорание транспортных средств. Водители покинули автомашины самостоятельно. За медицинской помощью обратился водитель автомобиля Ниссан Террано», - уточнили в региональном УМВД.