Два автомобиля сгорели после ДТП под Грязовцем

Два автомобиля сгорели сегодня на пересечении дорог Вологда-Ростилово и Илейкино-Шуйское в Грязовецком округе.

По информации регионального УМВД, автомобиль Газель, которым управлял 36-летний мужчина, двигаясь со стороны Илейкино в сторону Шуйского не предоставил преимущество автомобилю Ниссан Террано, ехавшему из Вологды в сторону Грязовца по трассе Вологда-Ростилово.