Два автомобиля сгорели после ДТП под Грязовцем

[ Происшествия ]

Два автомобиля сгорели сегодня на пересечении дорог Вологда-Ростилово и Илейкино-Шуйское в Грязовецком округе.

По информации регионального УМВД, автомобиль Газель, которым управлял 36-летний мужчина, двигаясь со стороны Илейкино в сторону Шуйского не предоставил преимущество автомобилю Ниссан Террано, ехавшему из Вологды в сторону Грязовца по трассе Вологда-Ростилово.

«Произошло столкновение и возгорание транспортных средств. Водители покинули автомашины самостоятельно. За медицинской помощью обратился водитель автомобиля Ниссан Террано», - уточнили в региональном УМВД.

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