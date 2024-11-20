Сокращение пахотных земель и голод в Средней Азии. Россия рискует столкнуться с самой масштабной миграцией

Как известно сейчас в России остро стоит вопрос с нелегальной миграцией. Практически каждый день приходится слышать про различные происшествия, участниками которых стали мигранты. Российские власти отчаянно пытаются навести порядок в этом вопросе. Однако есть опасность того, что далее поток мигрантов из Средней Азии в Россию будет только увеличиваться.

Причиной этого явления может быть сокращение количества пахотных земель. Глобальное потепление, засушливое лето, недостаток пресной воды, а также нарушение правил обработки земли, все это приводит к деградации сельского хозяйства.

Данная проблема стала одной из обсуждаемых в рамках экологической конференции COP 29 в Баку. Наиболее остро эта проблема стоит в Таджикистане, где 95% пахотных земель склонны к деградации, а 30% сельхозугодий находятся в критическом состоянии. В Казахстане, Узбекистане и Киргизии, из оборота выбыло уже от 22 до 27 % сельхозземель.

В принципе мы уже на себе испытываем последствия данной тенденции. Только по итогам прошлого года по данным Министерства труда в Россию въехало более 627 тыс трудовых мигрантов только из Таджикистана. И далее их поток будет нарастать. В если сюда приплюсовать потенциальную миграцию из других республик Средней Азии, то мы можем получить ежегодную миграцию в несколько миллионов человек.

Возможно пока рано бить тревогу, тем не менее тенденция только набирает обороты. С последствиями изменения климата бороться трудно. Люди всегда ищут места, где можно себя прокормить, и Россия сегодня является именно такой точкой на планете. Поэтому что нам делать в будущем, нужно начинать думать уже сегодня …

