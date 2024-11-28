В Череповце направили в суд дело подростка, который заживо сжег человека

Жестокое преступление юноша совершил 21 июля после того, как принял на грудь в компании взрослых друзей у гаражей на улице Олимпийской.

Парень поссорился с одним из собутыльников. Сначала он избил противника, потом несколько раз пырнул его ножом, напоследок поджег на нем одежду и валявшийся рядом мусор. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Все происходящее подросток снимал на камеру мобильного телефона и отправлял их через мессенджер своим знакомым. О преступлении он также сообщил своей матери.

Подозреваемого сразу задержали. Суд по ходатайству следователя арестовал его до суда.

В региональном СКР сообщили, что прокурор утвердил обвинительное заключение, дело в ближайшее время передадут в суд.