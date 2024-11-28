Прокатилась «зайцем» на самолете! Пассажирка рейса Нью-Йорк – Париж умудрилась пройти на борт без билета

В аэропорту Нью-Йорка произошла удивительная история. Пассажирка – безбилетница смогла проникнуть на борт самолета без посадочного талона. При этом, она беспрепятственно прошла все контрольно-пропускные пункты.

Пассажиры авиарейса Нью-Йорк – Париж обратили внимание на странную женщину, которая летела с ними в самолете. На протяжении семи часов полета пассажирка вела себя беспокойно и все время курсировала между четырьмя туалетными кабинками.

Сначала путешественники предположили, что женщина нездорова и сообщили об этом стюардессе. После проверки стало ясно, что у неизвестной женщины нет билета и, как ей удалось проникнуть на борт самолета совершенно не понятно.

В аэропорту Шарля де Голля, любительницу кататься на самолетах «зайцем», встретила полиция. Также, был сделан запрос в аэропорт Джона Ф. Кеннеди, где сообщили, что у персонала вопросов к женщине не возникло и она смогла спокойно пройти все контрольно-пропускные пункты. Однако, вопрос о том, как ей удалось без посадочного талона попасть в салон самолета, остался открытым.

Следует отметить, что во время полета пассажирам рейса не стали говорить о том, что на борту находится безбилетница. Только после приземления пилот самолета обратился к пассажирам по громкой связи и попросил всех оставаться на местах до тех пор, пока женщину не заберет полиция.

Также, выяснилось, что в самолете не было свободных мест, именно поэтому женщина все семь часов полета была вынуждена находиться в разных туалетных кабинках, в одну из них она спряталась непосредственно перед взлетом.

Об этой истории в социальных сетях рассказал пассажир рейса Роб Джексон. Кроме этого, он сообщил, что из-за безбилетницы, после приземления воздушного судна, остальным пассажирам пришлось провести в самолете еще 40 минут, пока семь сотрудников полиции не поднялись на борт.

Остается неизвестным арестовали или нет странную пассажирку. Авиакомпания Delta Airlines, которой принадлежит самолет, сообщила, что проведет расследование и выяснит, как мог пассажир без посадочного талона проникнуть на борт. Сотрудники компании заявили, что нет ничего более важного, чем безопасность их клиентов, сообщает портал «dailymail.co.uk».