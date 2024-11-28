Прокатилась «зайцем» на самолете! Пассажирка рейса Нью-Йорк – Париж умудрилась пройти на борт без билета

[ Происшествия ]
Автор:
Яна Лан

В аэропорту Нью-Йорка произошла удивительная история. Пассажирка – безбилетница смогла проникнуть на борт самолета без посадочного талона. При этом, она беспрепятственно прошла все контрольно-пропускные пункты.

Пассажиры авиарейса Нью-Йорк – Париж обратили внимание на странную женщину, которая летела с ними в самолете. На протяжении семи часов полета пассажирка вела себя беспокойно и все время курсировала между четырьмя туалетными кабинками.

Сначала путешественники предположили, что женщина нездорова и сообщили об этом стюардессе. После проверки стало ясно, что у неизвестной женщины нет билета и, как ей удалось проникнуть на борт самолета совершенно не понятно.

В аэропорту Шарля де Голля, любительницу кататься на самолетах «зайцем», встретила полиция. Также, был сделан запрос в аэропорт Джона Ф. Кеннеди, где сообщили, что у персонала вопросов к женщине не возникло и она смогла спокойно пройти все контрольно-пропускные пункты. Однако, вопрос о том, как ей удалось без посадочного талона попасть в салон самолета, остался открытым.

Следует отметить, что во время полета пассажирам рейса не стали говорить о том, что на борту находится безбилетница. Только после приземления пилот самолета обратился к пассажирам по громкой связи и попросил всех оставаться на местах до тех пор, пока женщину не заберет полиция.

Также, выяснилось, что в самолете не было свободных мест, именно поэтому женщина все семь часов полета была вынуждена находиться в разных туалетных кабинках, в одну из них она спряталась непосредственно перед взлетом.

Об этой истории в социальных сетях рассказал пассажир рейса Роб Джексон. Кроме этого, он сообщил, что из-за безбилетницы, после приземления воздушного судна, остальным пассажирам пришлось провести в самолете еще 40 минут, пока семь сотрудников полиции не поднялись на борт.

Остается неизвестным арестовали или нет странную пассажирку. Авиакомпания Delta Airlines, которой принадлежит самолет, сообщила, что проведет расследование и выяснит, как мог пассажир без посадочного талона проникнуть на борт. Сотрудники компании заявили, что нет ничего более важного, чем безопасность их клиентов, сообщает портал «dailymail.co.uk».  

freepik.com
 

Последние новости

Прокатилась «зайцем» на самолете! Пассажирка рейса Нью-Йорк – Париж умудрилась пройти на борт без билета
Два автомобиля сгорели после ДТП под Грязовцем
Карманники - мигранты нагло обворовывали жителей Петербурга прямо на улицах города
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска
Сокращение пахотных земель и голод в Средней Азии. Россия рискует столкнуться с самой масштабной миграцией
Неисправная проводка оставила жителей Харовска без магазина
В Череповце направили в суд дело подростка, который заживо сжег человека
Жительница вологодской деревни попала под суд за свинство
Два депутата ЗСО проголосовали против закона об ограничении продаж алкоголя
В Вологде для борьбы с гололедом заготовлено более 13 тысяч тонн реагентов