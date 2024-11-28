Карманники - мигранты нагло обворовывали жителей Петербурга прямо на улицах города

Хитроумные кражи стали происходить на улицах Санкт-Петербурга. Мигранты из Таджикистана вспомнили проверенный способ воровства, который был описан в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вор, Петр Ручников ловко выбивал из карманов случайных прохожих дорогие ручки. Примерно также решили действовать и наши мошенники.

Гуляя по лицам города, они выбирали себе жертву среди молодых людей в качественной и богатой одежде. Затем воришки кидались на жертву с объятиями, а после сообщали, что обознались, просили прощения и быстро уходили. Молодые люди оставались в недоумении, а затем обнаруживали пропажу дорогостоящих смартфонов из карманов. Но, на этом кража не заканчивалась.

Мошенники взламывали банковские приложения и спокойно списывали деньги со счетов. Когда воров поймали сотрудники уголовного розыска, то стало известно, что карманники – мигранты смогли выбить из карманов граждан 4 айфона и списать с банковских карт 400 000 рублей. Также, при обыске жуликов, в их квартире оперативники обнаружили еще 15 смартфонов различных моделей, банковские карты и дорогую одежду известных брендов. Кроме этого, у мигрантов был обнаружен пакет с запрещенным веществом, а именно гашишем, сообщает портал «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости».

Мошенники грабили жителей Петербурга на протяжение двух месяцев в сентябре и октябре. Кражи они совершали в разных районах города. Причем больше всего пострадавших оказалось в Выборгском, Московском и Центральном. Сейчас преступники находятся под стражей, а прокуратура возбудила уголовное дело по факту краж, совершенных организованной группой лиц.

Напомним, что, находясь на улице нельзя терять бдительность, а дорогостоящие гаджеты и банковские карты не носить в легкодоступных карманах одежды. Такие вещи лучше хранить в крепких сумках, которые сложно незаметно прорезать или сорвать с человека. Также, следует вспомнить то, что говорили нам родители – не общаться с незнакомыми людьми на улице.