Жительница вологодской деревни попала под суд за свинство

Скандал случился в деревне под Кичменгским Городком. Местная бизнес-леди решила выращивать поросят. Питомцам хозяйка позволила гулять, где они захотят.

Свиньи загадили все дороги, а также периодически наведывались на чужие огороды. В итоге терпение селян лопнуло, и они пожаловались в надзорное ведомство.

По результатам прокурорской проверки факт свинства подтвердился. 23 поросенка вьетнамской породы и их счастливая владелица нарушили требования Ветеринарных правил содержания свиней.

Прокурор обратился в суд с иском к главе подсобного хозяйства, потребовав обязать ответчицу держать животных взаперти или выгуливать их в закрытом помещении под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.

Хозяйка свиней в суд не явилась, но письменно ответила, что иск не признает.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что Кичменгско-Городецкий районный суд требования прокурора удовлетворил.

